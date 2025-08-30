Overwatch 2 dobija redizajn sistema napretka

Blizzard je najavio da 18. sezona Overwatch 2 neće doneti samo novog heroja i battle pass, već i potpuno redizajniran progresion sistem. Ova promena uvodi nove načine da igrači pokažu svoj napredak i umeće, kako saigračima, tako i protivnicima, uz unapređene vizuelne prikaze i bolju organizaciju nagrada.

Progression 2.0: Vizuelna nadogradnja

Novi sistem uvodi:

Portret okvire (Ascended borders) koji se menjaju na svakih 20 nivoa, sa plafonom na nivou 60

koji se menjaju na svakih 20 nivoa, sa plafonom na nivou 60 Hero badge-ove u pet nivoa , koji se pojavljuju ispod portreta na Hero Select ekranu

, koji se pojavljuju ispod portreta na Hero Select ekranu Hero cards – kartice koje pokazuju vašim saigračima vaše najbolje heroje prilikom izbora, čime se olakšava sklapanje kompozicije tima

Blizzard je objasnio da u Competitive mečevima protivnici neće odmah moći da vide vaše portret okvire – oni će se pojavljivati tek 10–15 sekundi nakon početka meča. Hero cards biće otkrivene neprijatelju tek kada dođe do prve eliminacije između vas, čime se sprečava zloupotreba tokom ban faze.

Novi meni za nagrade i loot bonusi

Velika novina je i dedikovani progression meni, gde će igrači moći da prate napredak za svakog heroja i direktno opremaju otključane nagrade. Tu će biti prikazani i budući hero-specifični reward-i, a povremeno će se dobijati i Epic i Legendary loot box besplatno tokom napredovanja.

Blizzard će retroaktivno dodeliti progresione nagrade kada sezona krene, pa će veterani odmah dobiti gomilu itema čim se uloguju. Novi igrači će pak imati brži napredak kroz prvih 20 nivoa, dok će kasniji nivoi zahtevati više vremena.

Ostale novosti u sezoni

Sezona 18 počinje 26. avgusta

Dolazi i podrška za tastaturu i miša na konzolama

Novi support heroj Wuyang postaje stalno dostupan u rosteru

Izvor: Engadget