Ovih 5 znakova mogu značiti da će CPU uskoro prestati da radi

Vaš procesor možda nije u centru pažnje kao vaša grafička kartica, ali je verovatno mnogo važniji.

CPU može doživeti nepopravljive kvarove i iznenada prestati sa radom

Na kraju krajeva, vaš računar može raditi bez grafičke kartice (na integrisanoj grafici), ali je beskoristan bez funkcionalnog CPU-a. Sakriven ispod hladnjaka za CPU, vaš procesor svakodnevno vredno radi bez prestanka godinama. Ali, u retkim slučajevima, CPU može doživeti nepopravljive kvarove i iznenada prestati sa radom. Postoje neki simptomi na koje treba obratiti pažnju, a koji ukazuju na umiranje CPU-a. Od toga da vaš računar uopšte ne radi do nasumičnih rušenja, zamrzavanja i ponovnih pokretanja, mnogo toga može biti uzrokovano neispravnim CPU-om. Mnogi od ovih simptoma mogu se pripisati i drugim neispravnim komponentama, kao što su GPU, SSD, PSU i matična ploča, ali ako ste isključili sve ostalo, možda je vreme da se oprostite od svog CPU-a.

Neuspeh POST-a

Ako vaš računar ne uspe da prođe POST (Power-On Self-Test), ili drugim rečima, ako ne može uspešno da se podigne do početnog ekrana (ne desktopa), i čujete neke zvukove dok se sistem neprekidno uključuje i isključuje, vaš CPU može biti uzrok problema. Naravno, neuspešno pokretanje može biti uzrokovano brojnim komponentama, kao što su memorija ili grafička kartica. Pre nego što okrivite procesor, proverite RAM stikove na greške i isprobajte vašu GPU na drugom računaru da biste ih isključili kao uzrok. CPU je obično poslednja komponenta za koju očekujete da će se pokvariti, ali ako nemate sreće, to može da se desi i vama. Ako redovno overklokujete svoj CPU, to može (u nekim slučajevima) dovesti do postepenog smanjenja njegovog veka trajanja, što može na kraju dovesti do kvara CPU-a. Ovo se ne dešava često, ali nije ni nemoguće. Takođe, neispravno napajanje može izazvati neuspešno pokretanje, posebno ako je relativno nepouzdano.

Nasumična zamrzavanja sistema

Još jedan jasan znak ozbiljnog hardverskog kvara je nasumično zamrzavanje računara, čak i kada ne pokrećete nijedan intenzivan program. Takođe možete naići na čudno ponašanje gde vaš sistem radi normalno kratko nakon ponovnog pokretanja, ali se zamrzava nakon nekog vremena, svaki put. Kao i u prethodnom scenariju, ovo može biti povezano sa neispravnom grafičkom karticom, RAM-om ili skladištem. Možete relativno lako testirati druge potencijalne krivce tako što ćete ih zameniti ili pokrenuti provere zdravlja. Ako se ispostavi da su ostale komponente u redu, možda ćete morati prihvatiti da vaš CPU otkazuje.

Programi se ruše i plavi ekran smrti (BSOD)

Ako se vaši uobičajeni programi iznenada ruše ili često vidite plavi ekran smrti (BSOD), vaš CPU može biti uzrok. Možete koristiti Event Viewer na Windowsu da proverite uzrok nakon što doživite pad aplikacije. Ako vidite eksplicitno GPU-vezanu ili skladišnu grešku, vaš CPU možda još uvek nije za otpis. Međutim, ako ništa ne otkriva alternativnu komponentu kao krivca, i već ste ih isključili kao sumnjivce, možda je vreme da se vaš procesor vrati u pesak (silikon) iz kojeg je potekao.

Neočekivana ponovna pokretanja

Ako vaš CPU zaista umire, može izazvati nasumična ponovna pokretanja pre nego što potpuno prestane sa radom. Ovo se može desiti u najneočekivanijim trenucima — dok jednostavno pretražujete internet, pišete članak ili proveravate vašu Steam biblioteku. Ponekad, možda neće biti nikakvog upozorenja pre nego što se računar ponovo pokrene. Kao i uvek, prvo treba isključiti RAM, SSD i grafičku karticu pre nego što zaključite da je CPU kriv. Ali, ako ste to uradili, a i dalje se suočavate sa nasumičnim gašenjima ili ponovnim pokretanjima, sigurno je reći da CPU može biti uzrok.

Pregrevanje CPU-a

Neobjašnjivo pregrevanje znači da nešto nije u redu

Ako se vaš računar uključuje, i bez problema radi, ali i dalje ne možete objasniti zašto su temperature vašeg CPU-a uvek previsoke, prerano je za slavlje. Postoji mnogo razloga za pregrevanje CPU-a, od pogrešno postavljenog hladnjaka za CPU ili nepravilno nanesene termalne paste, do neispravnog BIOS ažuriranja. Neispravan CPU može se stalno pregrevati, dostizajući temperature od 70-ih do 80-ih stepeni Celzijusa bez pokretanja težih programa na sistemu. Možete pregledati hladnjak CPU-a, ponovo naneti termalnu pastu i ponovno ga postaviti da biste proverili da li je problem rešen. U ekstremnim slučajevima, vaš sistem možda neće trajati ni nekoliko minuta pre nego što se ugasi, jer CPU može postati previše vruć i izazvati gašenje da bi se zaštitio od trajnog oštećenja.

Umirući CPU je kao umiruća zvezda — obično se dešava posle dugog vremena

Uprkos svemu što je gore pomenuto, kvarovi CPU-a nisu tako česti. Pre ćete naići na istrošen skladišni disk ili GPU koji dostiže kraj svog veka trajanja pre nego što vidite da vam CPU otkazuje. Ali, to se dešava. Sada kada znate koje znakove treba tražiti, barem ćete znati šta se dešava ako ste jedan od nesrećnika. Ako je u pitanju “samo” neispravan RAM ili skladišni disk, možete zahvaliti zvezdama, ali ako ne, i dalje možete biti zahvalni svom CPU-u za sve dobre trenutke koje vam je pružio. Promena CPU-a može značiti potpunu nadogradnju platforme ako je vaš CPU star nekoliko godina, ali takođe možete nadograditi na noviji čip na istoj platformi.

Izvor: Xda-developers

Podelite s prijateljima

Tweet