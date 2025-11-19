Ovo su konektori na matičnim pločama koji polako odlaze — i zbog toga je sklapanje PC-ja bolji nego ikada

U vreme kada je sklapanje računara vidno pojednostavljeno, najnoviji trendovi ka izbacivanju nekih starijih konektora na matičnim pločama donose ne samo čistu estetiku već i praktičnu prednost — manji broj kablova, bolji protok vazduha i lakšu nadogradnju. Najnoviji standardi u PC industriji pokazuju da četiri tipa konektora polako nestaju, čineći proces sklapanja znatno jednostavnijim.

Protiv čega idemo — a šta dobijamo

Prvi konektor koji odlazi u istoriju je PS/2 port za tastaturu i miša — nekada standard svake ploče, danas gotovo potpuno zamenjen USB priključcima. Sledeći je stari IDE/SATA-II interfejs koji je nekada dominirao prenosom podataka, ali sada ustupa mesto bržim NVMe i PCIe standardima. Treći je stariji AT konektor za napajanje, a četvrti su paralelni i serijski portovi, koji su decenijama bili neizostavni u komunikaciji sa perifernim uređajima. Njihovo uklanjanje donosi jednostavniji dizajn, manje kablova i bolju organizaciju prostora u kućištu.

Za korisnike to znači manje brige oko kompatibilnosti i uredniji sistem hlađenja. Manje kablova znači i bolji protok vazduha, što utiče na niže temperature i duži životni vek komponenti. Proizvođači sada mogu da ponude ploče koje imaju više prostora za ventilatore, dodatne M.2 slotove i napredne rashladne sisteme, dok vizuelno izgledaju urednije i modernije.

Ipak, tranzicija nije bez izazova. Oni koji i dalje koriste starije komponente moraće da ulože u adaptere ili nove periferije. Ipak, dugoročno, ovo olakšava i sam proces sklapanja: umesto komplikovanog povezivanja, korisnici sada dobijaju jasne i modularne opcije. Savremeni standardi omogućavaju da svaka komponenta funkcioniše bez dodatnih kablova, dok su priključci logičnije raspoređeni i lakši za korišćenje.

Svet PC hardvera se menja, a zajedno sa njim i način na koji razmišljamo o sastavljanju računara. Uklanjanjem zastarelih portova dobijamo jednostavnije, stabilnije i lepše sisteme — što potvrđuje da modernizacija ne mora da znači gubitak funkcionalnosti, već dobitak u kvalitetu. Sledeći put kada budete sastavljali računar, birajte matičnu ploču koja koristi nove standarde — olakšaće vam posao i unaprediti vaše iskustvo.

