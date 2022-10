Oxenfree je sada dostupan kao Netflix igra

Još jedna omiljena indie igra je sada dostupna na Netflix-u. Na svom Tudum događaju Netflix je najavio da se natprirodni triler Oxenfree, koji je prvi put lansiran 2016. godine, sada može igrati preko njegovog novonastalog servisa igara. Netflix verzija Oxenfree-a dostupna je kao besplatno preuzimanje za Netflix pretplatnike i na iOS-u i na Android-u, i ima podršku za titlove za više od 30 jezika.

Netflix stalno dodaje odlične igre kao što su Breach, Before Your Eyes i Lucky Luna u svoju ponudu mobilnih igara, ali Oxenfree je posebno značajan jer je Netflix kupio svog programera, Night School Studio, prošle godine. Okenfree se takođe oseća kao dobar za Netflix, sa fokusom na pripovedanje priča i vibraciju koja će se dopasti obožavaocima Stranger Things-a. U pripremi je i nastavak.

Na drugom mestu, Netflix je najavio dve igre koje će biti lansirane 27. septembra: Spongebob: Get Cooking i Desta: The Memories Betveen, koje je razvio Monument Valley studio Ustwo. Druge igre navedene kao „uskoro“ uključuju mobilnu verziju hvaljenog Kentucky Route Zero i igru za pečenje zasnovanu na Netflix seriji Nailed It.

Netflix je počeo svoj prodor u igrice krajem prošle godine, iako rani izveštaji sugerišu da se još uvek nije uhvatio kod većine pretplatnika.

Izvor: TheVerge

