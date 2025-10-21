Pacijenti ponovo čitaju zahvaljujući čipu u oku i pametnim naočarima

Nekoliko desetina pacijenata koji su izgubili vid zbog progresivnog oblika slepila poznatog kao degeneracija makule povezana sa starenjem (AMD), povratilo je deo centralnog vida zahvaljujući implantu u oku koji je povezan sa pametnim naočarima.

Studija, objavljena u časopisu The New England Journal of Medicine, pokazala je da su pacijenti uz pomoć nove tehnologije mogli ponovo da rešavaju ukrštenice i čitaju. Učesnici su bili stariji od 60 godina i imali su dijagnostikovan AMD na oba oka.

AMD se ne može da se leči jer ćelije u centru mrežnjače postepeno odumiru. Istraživači su pokušali da vrate deo vida pomoću mikročipa veličine 2×2 milimetra napravljenog od minijaturnih solarnih panela. Implant se hirurški postavlja ispod mrežnjače, a pacijent nosi pametne naočare sa kamerom koje hvataju sliku okoline i šalju je implantu pomoću infracrvene svetlosti. Implant potom emituje blage električne impulse u optički živac, oponašajući rad ćelija mrežnjače.

Od 38 pacijenata koji su primili implant, 32 su ostala u studiji godinu dana, a 26 je videlo bolje nego na početku – uspeh od 80 odsto. Slika nije savršena: pacijenti vide zamućeno i u crno-beloj boji, ali su naučnici nazvali rezultate „zapanjujućim“.

Tehnologiju razvija Science Corporation, čiji je osnivač i direktor Maks Hodak, jedan od osnivača Neuralinka. Ova kompanija je 2024. preuzela tehnologiju od francuske firme Pixium Vision, koja je nakon deset godina rada ostala bez finansija.

Sličan scenario dogodio se i s američkom kompanijom Second Sight Medical, čiju je tehnologiju kasnije spasao drugi medicinski startap, omogućivši tako nastavak kliničkih ispitivanja.