Pad akcija Ubisoft-a nakon podnošenja ostavki tri direktora zbog toksične kulture kompanije

Akcije Ubisofta pale su za 8% u ponedeljak ujutro, nakon što su za vikend još trojica top rukovodilaca sklonjeni sa pozicija zbog optužbi za seksualno zlostavljanje širom kompanije, a nekoliko dana posle ostavke Maxime Beland, potpredsednik uredništva Ubisoft-a.

U saopštenju za vikend, neposredno pred prvu virtuelnu konferenciju francuskog giganta video igara, glavni kreativni direktor Ubisofta Serge Hascoet službeno je podneo ostavku nakon interne istrage. Kasnije je potvrdio da će potpuno napustiti kompaniju.

Hascoet je zaslužan za vodeću „kreativnu silu“ iza velikog dela Ubisoft-ovog kataloga u poslednjoj deceniji, uključujući Assassin’s Creed i The Division. Hascoet je započeo rad u kompaniji još 2000. godine.

Top Ubisoft executives Yannis Mallat (head of Canadian studios) and Cecile Cornet (head of HR) are also gone. Ubisoft is cleaning house.

— Jason Schreier (@jasonschreier) July 11, 2020