Paint dobija projekt fajlove i nove alate

Microsoft nastavlja da unapređuje Paint u Windows 11, pretvarajući ga iz jednostavnog programa u moćniji alat za kreativni rad.

Microsoft uvodi Photoshop-like funkcije u Windows 11 aplikaciju

Nakon uvođenja dark mode-a, slojeva i AI-generisanja slika, sada stižu dve važne novine:

Projekt fajlovi (.paint)

Korisnici će uskoro moći da čuvaju svoje radove u formatu .paint, po uzoru na Photoshop-ov .PSD.

fajlovi pamte slojeve i sve izmene,

projekat se može ponovo otvoriti i nastaviti tačno gde je stao,

funkcija je trenutno u test fazi kod Windows Insiders u Dev i Canary kanalima.

Opacity slideri za alate

Paint dobija i mogućnost podešavanja prozirnosti olovke i četkice. Na levom panelu nalazi se klizač pomoću kojeg korisnici mogu fino kontrolisati jačinu poteza.

Dodatne novosti u Windows 11 alatima

Snipping Tool dobija novu markup traku sa markerom, olovkom i gumicom, kao i lakše ponovo kropovanje slika.

Notepad za Copilot Plus PC korisnike dobija AI alate za pisanje, sažimanje i prepravljanje teksta, bez potrebe za Microsoft 365 pretplatom. U zavisnosti od potrebe, moguće je birati između lokalnih i cloud modela.

Zaključak

Paint polako prerasta u mini Photoshop za svakodnevne korisnike, sa slojevima, projekt fajlovima i naprednijim alatima za crtanje. Ovim tempom, Microsoft vraća staroj aplikaciji novu relevantnost u eri kreativnih i AI alata.

Izvor: Theverge