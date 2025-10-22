Paint dobija projekt fajlove i nove alate
Microsoft nastavlja da unapređuje Paint u Windows 11, pretvarajući ga iz jednostavnog programa u moćniji alat za kreativni rad.
Microsoft uvodi Photoshop-like funkcije u Windows 11 aplikaciju
Nakon uvođenja dark mode-a, slojeva i AI-generisanja slika, sada stižu dve važne novine:
Projekt fajlovi (.paint)
Korisnici će uskoro moći da čuvaju svoje radove u formatu .paint, po uzoru na Photoshop-ov .PSD.
- fajlovi pamte slojeve i sve izmene,
- projekat se može ponovo otvoriti i nastaviti tačno gde je stao,
- funkcija je trenutno u test fazi kod Windows Insiders u Dev i Canary kanalima.
Opacity slideri za alate
Paint dobija i mogućnost podešavanja prozirnosti olovke i četkice. Na levom panelu nalazi se klizač pomoću kojeg korisnici mogu fino kontrolisati jačinu poteza.
Dodatne novosti u Windows 11 alatima
- Snipping Tool dobija novu markup traku sa markerom, olovkom i gumicom, kao i lakše ponovo kropovanje slika.
- Notepad za Copilot Plus PC korisnike dobija AI alate za pisanje, sažimanje i prepravljanje teksta, bez potrebe za Microsoft 365 pretplatom. U zavisnosti od potrebe, moguće je birati između lokalnih i cloud modela.
Zaključak
Paint polako prerasta u mini Photoshop za svakodnevne korisnike, sa slojevima, projekt fajlovima i naprednijim alatima za crtanje. Ovim tempom, Microsoft vraća staroj aplikaciji novu relevantnost u eri kreativnih i AI alata.
Izvor: Theverge
