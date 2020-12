Pametne igračke za pametnu i radoznalu decu

Kupovina poklona za decu postala je mnogo komplikovanija tokom poslednje dve decenije. Prošlo je vreme kada ste mogli samo da kupite lutku ili igračku kamion i da budete sigurni da će dete uživati u tome i da će roditelji odobriti. Mnogo novih komplikacija proizilazi iz činjenice da su igračke postale sve više tehnološki orijentisane, od robot-kompleta preko dronova do AR kompleta.

To je samo početak, treba uzeti u obzir i video-igre i konzole poput Xbox-a ili PlayStation-a. Iako ne postoji potpuno savršen poklon, jer je svako dete različito, izdvojili smo nekoliko interesantnih predloga

Lego Education WeDo 2.0 Core

Kad pričamo o Lego igračkama, njihov WeDo 2.0 Core komplet koristi istraživački pristup dizajniranju, izradi i kodiranju i savršen je za decu od šeste pa sve do 13 godine života. Iako će starija deca možda više voleti nešto iz Lego Mindstorms linije, mnogobrojne mogućnosti WeDo 2.0 kompleta za konstruisanje van ustaljenih okvira čine ga dobrom investicijom za sve uzraste. Komplet dolazi sa 280 građevinskih elemenata, uključujući SmartHub i motor. Kako se Lego sjajno dosetio, postoje mogućnosti i za ponovno kreiranje već napravljenih projekata pomoću odgovarajuće aplikacije, kao i za besplatnu izradu.

Šta god deca izgradila, uvek postoji šansa da neki deo projekta kodiraju pomoću aplikacije kao što je ScratchJr, MIT-ov hvaljeni program kodiranja za decu uzrasta od pet do osam godina. Stranica na kojoj se nalazi plan lekcija na sajtu Lego Education-a je od velike pomoći i za roditelje jer ideje možete filtrirati prema kompletu i približnom uzrastu i oceni. Komplet možete pronaći na Amazon-u za 219,95 dolara.

LittleBits Base Inventor Kit

Ovo bi mogao da bude jedan od najboljih uvoda u elektroniku za male pronalazače, s puno mogućnosti da „razmišljaju izvan okvira”. Deca mogu da naprave i prilagode robotsku ruku koja se glasovno aktivira i odatle inoviraju ili jednostavno da prave kakve god izume žele. Pored robotske ruke, komplet dolazi s napajanjem, prekidačem, okidačem zvuka, senzorom blizine, LED-om, zujalicom i ostalim dodacima za sate igre i učenja.

Aplikacija littleBits takođe ima nekoliko dobrih ideja ako su deci potrebni neki predlozi. Ne dozvolite da vas ograničava preporučeni uzrast od osam godina jer set mogu da koriste i mnogo mlađa deca, ali i starijoj deci je podjednako interesantno. Set možete pronaći na sajtu Amazon-a za oko 68 dolara.

Tech Will Save Us Synth Kit

Ukoliko imate dete koje interesuje muzika, elektronika i gradnja, vredi pogledati jedan od najinteresantnijih kompleta elektronike: Tech Will Save Us Synth Kit! Kompanija Tech Will Save Us nudi sjajne STEM komplete za decu uzrasta od četiri godine i više. Cilj im je da „osnaže decu kroz otvorenu igru”. Sa fokusom na kodiranje i elektroniku, Tech Will Save Us Synth Kit, dizajniran je za decu uzrasta od 12 godina pa naviše, i nudi starijim osnovcima priliku da naprave sintisajzer koji zaista funkcioniše. Iako deca mogu da koriste tablet da bi sledila uputstva, njima uopšte nije potrebna interakcija sa ekranima.

Synth set dolazi s besplatnim pristupom Club Make-u, online platformi Tech Will Save Us koja nudi preko 500 sati ekskluzivnih digitalnih projekata, sadržaja i iskustava za decu uzrasta od četiri do 11 godina. Komplet dolazi sa dovoljno komada za izgradnju tri sintisajzera – Dub Siren, Stutter i Atari. Tri potenciometra kontrolišu jačinu zvuka, visinu i frekvenciju, a deca mogu da stvore najdivnije zvuke, to jest melodije. Set možete pronaći na sajtu Amazon-a za oko 20 dolara.

Kamigami

Roboti za decu obično dolaze kao potpuno sastavljene igračke ili kompleksni kompleti namenjeni podučavanju osnova kodiranja. Mattel-ova linija robota u obliku bube Kamigami cilja na srednje rešenje, sa umereno jednostavnim kompletom za sklapanje kom nisu potrebni alati. Roboti čak i gamižu poput pravih insekata, čineći ih mnogo zabavnijim za gledanje od standardnih trkačkih automobila i sigurno su mnogo sigurniji (i teže ih je izgubiti) od drona.

Ukoliko ste želeli da dete nauči malo STEM-a od njegove nove igračke, postoji osnovni odeljak za kodiranje u odgovarajućoj aplikaciji koji omogućava deci da programiraju pokrete za svoju robo-bubu, pa čak i da je obuče da malo igra, čime će se sigurno hvaliti svojoj rodbini na porodičnim okupljanjima. Kamigami robota možete pronaći na Amazon-ovom sajtu za oko 18 dolara.

Tech Will Save Us Light Racer Kit

Deca vole da ukrašavaju svoje bicikle stvarima poput nalepnica i mačijih očiju. Roditelji, s druge strane, vole kad im se deca voze na biciklima, umesto da, recimo, trče po kući, penjući im se na glavu. Tako da je Light Racer Kit, kompanije Tech Will Save Us, poklon koji će garantovano obradovati obe strane, istovremeno unoseći malo STEM znanja.

Deca imaju zadatak da naprave elektromagnetno svetlo s jednostavnim uputstvima koja će ih naučiti o stvarima poput kalema, emitera, kondenzatora i kako bežična struja funkcioniše. Na kraju će imati sjajno svetlo koje trepće dok se točak okreće i vrti – idealan uradi sam ukras za njihove bicikle. Set košta 25 dolara i trenutno ga nema na stanju.

Harry Potter Kano Coding Kit

Ukoliko imate dete koje obožava knjige i filmove o Hariju Poteru ovaj komplet kompanije Kano naučiće ga da je kodiranje magija. Deca sastave štapić koji će odgovarati njihovim pokretima, a zatim pomoću aplikacije kreiraju čarolije koje izvode jednostavnim mahanjem. Komplet dolazi s delovima štapića, PCB-om koji poseduje LED koji se može kodirati, dugmetom, baterijama, detaljnim uputstvom, nalepnicama, posterima i besplatnom aplikacijom Kano.

Deca mogu da nauče da kodiraju na više od 70 kreativnih izazova korak po korak. Mahanjem štapića moći će da vide trenutne efekte na ekranu. Igračka zahteva Bluetooth low energy (Bluetooth Smart 4.0 ili noviji) i radi sa operativnim sistemima Windows 10 Pro i Home, MacOS 10.10, iOS 10 (samo na odabranim iPad modelima), Android 5.0 (samo tableti), Amazon Fire tableti (8 HD 2016 ili noviji). Set možete pronaći na sajtu Amazon-a počev od oko 100 dolara.

