Pametni toalet kao novi čuvar zdravlja

U eri kada nosivi uređaji prate korake, san i otkucaje srca, pojavio se potpuno novi pravac: praćenje zdravlja putem kupatila.

Uređaji koji analiziraju urin i stolicu pretvaraju kupatilo u mesto za kontinuirano praćenje zdravlja

Uređaji koji “čitanjem” onoga što izbacimo mogu da daju podatke o hidrataciji, zdravlju creva, pa čak i ranom upozorenju na krv u urinu ili stolici, otvaraju novu dimenziju monitoringa.

Kako funkcioniše

Nova generacija uređaja, kao što je model koji montira Kohler, koristi optičke senzore i spektroskopiju da „pogleda“ u školjku toaleta — i analizira oblik, boju, učestalost i sastav otpada.

Podaci se zatim šalju putem aplikacije na mobilnom telefonu, gde se korisniku prikazuju rezultati: da li je nivo hidratacije optimalan, da li je stolica redovna i kakvog je izgleda, ili da li uređaj detektuje prisustvo krvi — znak koji zahteva posetu lekaru.

Šta se meri

Među parametrima koje ovi sistemi prate su:

nivo hidratacije na osnovu analize urina i otpada

redovnost i oblik stolice (što može ukazati na probavne smetnje)

prisustvo krvi u urinu ili stolici (što može biti znak ozbiljnijih stanja)

osnovni obrasci koji se menjaju u odnosu na uobičajeno stanje korisnika

Prednosti

Praćenje se odvija pasivno — korisnik ne mora ništa dodatno da radi osim da koristi toalet.

Omogućava uvid u zdravstvene parametre koje je ranije bilo teško pratiti bez laboratorije ili lekarske posete.

Potencijal za raniju intervenciju: otkrivanje promena i posle toga pravovremeno reagovanje.

Mana i pitanja

Cena ovih sistema je prilično visoka, a pristup može biti ograničen.

Postavlja se pitanje privatnosti i bezbednosti — veoma osetljivi podaci o izbacivanju i zdravlju korisnika moraju biti pažljivo zaštićeni.

Treba imati merioca očekivanja: ovo nije zamena za medicinski pregled, već dodatni alat — promene u navikama i dalje ostaju važan osnovni korak u održavanju zdravlja.

Kupatilo je možda dobilo novu ulogu — ne samo kao mesto dnevnih rituala, već i kao “tihi” čuvar koji kontinuirano prati znakove vašeg zdravlja. Iako se čini kao futuristički korak, postaje realnost: pasivni, ali pametni monitoring koji može doprineti boljem razumevanju tela i ranijem reagovanju kada nešto nije u redu.

Izvor: Zdnet