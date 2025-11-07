Pametni toalet kao novi čuvar zdravlja
U eri kada nosivi uređaji prate korake, san i otkucaje srca, pojavio se potpuno novi pravac: praćenje zdravlja putem kupatila.
Uređaji koji analiziraju urin i stolicu pretvaraju kupatilo u mesto za kontinuirano praćenje zdravlja
Uređaji koji “čitanjem” onoga što izbacimo mogu da daju podatke o hidrataciji, zdravlju creva, pa čak i ranom upozorenju na krv u urinu ili stolici, otvaraju novu dimenziju monitoringa.
Kako funkcioniše
Nova generacija uređaja, kao što je model koji montira Kohler, koristi optičke senzore i spektroskopiju da „pogleda“ u školjku toaleta — i analizira oblik, boju, učestalost i sastav otpada.
Podaci se zatim šalju putem aplikacije na mobilnom telefonu, gde se korisniku prikazuju rezultati: da li je nivo hidratacije optimalan, da li je stolica redovna i kakvog je izgleda, ili da li uređaj detektuje prisustvo krvi — znak koji zahteva posetu lekaru.
Šta se meri
Među parametrima koje ovi sistemi prate su:
- nivo hidratacije na osnovu analize urina i otpada
- redovnost i oblik stolice (što može ukazati na probavne smetnje)
- prisustvo krvi u urinu ili stolici (što može biti znak ozbiljnijih stanja)
- osnovni obrasci koji se menjaju u odnosu na uobičajeno stanje korisnika
Prednosti
- Praćenje se odvija pasivno — korisnik ne mora ništa dodatno da radi osim da koristi toalet.
- Omogućava uvid u zdravstvene parametre koje je ranije bilo teško pratiti bez laboratorije ili lekarske posete.
- Potencijal za raniju intervenciju: otkrivanje promena i posle toga pravovremeno reagovanje.
Mana i pitanja
- Cena ovih sistema je prilično visoka, a pristup može biti ograničen.
- Postavlja se pitanje privatnosti i bezbednosti — veoma osetljivi podaci o izbacivanju i zdravlju korisnika moraju biti pažljivo zaštićeni.
- Treba imati merioca očekivanja: ovo nije zamena za medicinski pregled, već dodatni alat — promene u navikama i dalje ostaju važan osnovni korak u održavanju zdravlja.
Kupatilo je možda dobilo novu ulogu — ne samo kao mesto dnevnih rituala, već i kao “tihi” čuvar koji kontinuirano prati znakove vašeg zdravlja. Iako se čini kao futuristički korak, postaje realnost: pasivni, ali pametni monitoring koji može doprineti boljem razumevanju tela i ranijem reagovanju kada nešto nije u redu.
Izvor: Zdnet