Pametniji, brži, moćniji: Galaxy S serija pomera granice mobilne tehnologije

Sa svakom novom generacijom, Galaxy S serija redefiniše šta znači imati pametni telefon u džepu. Ovogodišnja Samsung Galaxy S25 serija donosi kombinaciju vrhunske veštačke inteligencije, snage i dizajna koja podiže korisničko iskustvo na potpuno novi nivo.

Galaxy S25 serija stiže sa najnovijim One UI 7 interfejsom i integrisanim AI asistentom Gemini, koji omogućava prirodnu interakciju sa Samsung, Google i aplikacijama trećih strana. Funkcije poput Circle to Search čine pretragu trenutnom, dok Call Transcript i Writing Assist unapređuju produktivnost i komunikaciju. Rezultat je uređaj koji se prilagođava vašem ritmu, čineći svakodnevne zadatke bržim i jednostavnijim.

U srcu Galaxy S25 serije nalazi se prilagođeni Snapdragon® 8 Elite for Galaxy procesor, optimizovan za AI zadatke i 40% jači od prethodnih generacija. Sa naprednim mogućnostima obrade glasa i slike, kao i Ray Tracing tehnologijom za gejming, ovaj čipset donosi performanse koje prate potrebe i najzahtevnijih korisnika.

Sa novim 50 MP ultraširokim senzorom i AI obradom slike, fotografije i video zapisi postaju zapanjujuće realistični, a svaka fotografija priča priču. Kreativci i profesionalci dobijaju dodatne alate poput Brisača zvuka, Virtuelnog otvora blende i Galaxy Log opcije, koji pružaju potpunu kontrolu nad vizuelnim izrazom.

Samsung i u ovoj generaciji ostaje dosledan održivosti – Galaxy S25 koristi reciklirane materijale u ključnim komponentama i baterije sa recikliranim kobaltom. Uz sedam godina ažuriranja, uređaji su spremni da traju duže i pruže sigurnost korisnicima.

Galaxy S25 Ultra dolazi u titanijum srebrno-plavoj, crnoj, belo-srebrnoj i sivoj, dok su Galaxy S25 i S25+ dostupni u mornarskoplavoj, tamnosrebrnoj, ledenoplavoj i boji mente. Kombinacija izdržljivosti i elegancije osigurava da svaki korisnik pronađe model koji odražava njegov stil.

Za sve one koji žele da se upoznaju sa mogućnostima Galaxy S25 serije pre kupovine, Samsung nudi Try Galaxy aplikaciju. Dostupna i korisnicima drugih platformi, ova funkcija omogućava da istražite ključne AI opcije, naprednu kameru i intuitivan interfejs, pružajući pravi osećaj kako je živeti sa najnovijim Galaxy uređajem.

O S25 seriji, ali i svim ostalim Samsung uređajima, sve informacije nalaze se na sajtu samsung.com.