Panel: FINTECH i e-commerce | BIZIT2021

Domaćin panela posvećenog finansijskim tehnologijama i elektronskoj trgovini je bio Kristijan Lazić, IT ekspert, a učesnici panela su bili: Milan Radulović, suosnivač i CTO, Kameleon Solutions, Srđan Zec rukovodilac IT sektora, Udruženje Banaka Srbije, Aleksandar Bogdanović, Chief Commercial Officer, Mobi Banka, Nikola Mehandžić, direktor poslovnog razvoja za tržišta Jugoistočne Evrope u kompaniji Payoneer, kao i Predrag Milićević, rukovodilac Sektora marketinga i komunikacija, RNIDS.

Učesnici su konstatovali da je novi Zakon o platnim uslugama definisao neke velike stvari i omogućio nove platne servise. Iznesen je i podatak da od 24 banke koje su u Srbiji, 21 je na RS domenu a ostale su na COM domenu. No, sve koriste e-mail na COM domenu, bez obzira što Google i ostali nominalno favorizuju domaće domene. Klijenti moraju biti svesni da su sigurnosni problemi uvek mogući i da je uvek prisutan ljudski faktor, čija je priroda da bude nesavršen. Bezbednosni rizici postoje ali se prevazilaze i tehnologija pronalazi nove načine da se izbori sa svim potencijalnim izazovima. Edukacija je veoma važan deo prevencije. Finansijska rešenja idu svojim tempom, ali taj tempo diktira biznis, odnosno diktiraju sami klijenti. Ljudi su počeli da se digitalno transformišu, a kompanije prate potrošače i njihove navike, uključujući se u bitku za korisnike. Ona će se samo intenzivirati u narednom periodu.

Ukoliko vam se dopada sadržaj konferencije, pozivamo vas da nam se pridružite na zvaničnom BIZIT YouTube kanalu i zapratite nas tako što ćete pritisnuti dugme Subscribe, kako bismo sledeće godine bili još bolji i brojniji.

Podelite s prijateljima

Tweet