Papirna baterija mogla bi zameniti litijum-jonske … u električnim vozilima i šire

Baterija koja je bezbednija i jeftinija od litijum-jonskih, a pritom nudi sličnu gustinu energije?

Revolucija u baterijskoj hemiji

To zvuči kao nemoguća misija. Ali takva baterija je zaista u razvoju – koristi obnovljive materijale kako bi skladištila više od 220 W/kg. Singapurski startup Flint tvrdi da je pronašao formulu za najodrživiju bateriju na svetu, koja bi mogla da zameni litijum u električnim vozilima i skladištenju energije na mreži. Možda je to samo san. A možda je to revolucionarna ekološka baterija budućnosti.

Održivost bez kompromisa?

Zvuči predobro da bi bilo istinito – baterija od papira koja se može reciklirati i čak baciti na kompost nakon upotrebe. Prirodno, sumnje se odmah javljaju:

Da li je njena energetska gustina preniska da bi bila korisna izvan laboratorije? Ne, Flint procenjuje da je gustina energije 226 W/kg, što je u rangu sa postojećim litijumskim tehnologijama.

Da li joj je životni vek meren satima, a ne godinama? Ne, Flint tvrdi da ove punjive baterije imaju životni vek sličan tradicionalnim baterijama, za razliku od ranijih papirnih baterija koje su bile jednokratne.

Da li će biti nemoguće skalirati ih iz laboratorije u masovnu proizvodnju? Flint je dizajnirao ovu bateriju sa masovnom proizvodnjom na umu, koristeći postojeće proizvodne procese litijumskih baterija.



Naravno, zvuči kao da Flint ima odgovor na svaku skeptičnu primedbu – ali to ne znači da ne postoji nada da će njihova baterija postati komercijalna realnost.

Flint veruje da prava inovacija ne dolazi iz „podešavanja“ postojećih baterija, već iz potpunog redefinisanja sistema. Zato njihova hemija baterije ne podrazumeva samo zamenu jednog elementa, već potpuno novu formulu zasnovanu na obnovljivim i lako recikliranim sastojcima.

Njihova tehnologija koristi celulozu – biljni materijal od kojeg se pravi papir – kao medijum za jonski transfer između anode i katode. Umesto litijuma i kobalta, Flint koristi ekološki prihvatljive metale poput cinka i mangana.

Ovaj dizajn omogućava fleksibilniju strukturu baterije, što znači da se baterije mogu prilagoditi obliku uređaja ili vozila, umesto da se uređaji dizajniraju oko baterijskih blokova.

Iz laboratorije u realni svet

Godinama smo gledali kako nove baterijske tehnologije ostaju samo teorija na papiru, dok je stvarni izazov njihova masovna proizvodnja u razumnom vremenskom okviru.

Flint je svestan ovoga i razvija svoju bateriju tako da se može proizvoditi istim procesima kao i litijum-jonske baterije. Kada je reč o ceni, Flint veruje da može proizvoditi baterije za oko 50 dolara po kWh – manje od polovine prosečne cene litijum-jonskih baterija u 2024. godini. To je zahvaljujući jeftinijim i ekološki održivim materijalima, koji su lakši za rudarenje i reciklažu.

Bezbednija od litijuma?

Flint takođe tvrdi da je njihova baterija mnogo bezbednija i stabilnija od litijuma. Njeni vodeni elektroliti su netoksični i dizajnirani su da spreče pregrevanje, varničenje i eksplozije.

Štaviše, Flint kaže da čak i ako se baterija zapali ili ošteti, može nastaviti da radi neko vreme pre nego što se postepeno ugasi, bez opasnosti od katastrofalnog požara. Takođe, nakon upotrebe, metali se mogu reciklirati, a preostali materijal se može bezbedno razgraditi u zemljištu.

Šta dalje?

Flint je svestan da je pred njim veliki izazov, ali ostaje istrajan u svojoj misiji. Kompanija je krajem 2024. godine osigurala 2 miliona dolara početnog finansiranja, koje će koristiti za komercijalnu ekspanziju, razvoj patenata i pilot proizvodni program u 2025.

Nadajmo se da ovo nije poslednji put da čujemo za Flint – jer čak i ako uspe da realizuje samo deo obećanja, njegova papirna baterija će i dalje biti ogroman korak ka održivoj energetskoj budućnosti.

Izvor: Newatlas

