Paralives: The Sims rival koji zarađuje hiljade dolara mesečno

The Sims se igra već dvadeset godina, te se nalazi u samom vrhu iste igara koje simuliraju život, i igračima nude zadovoljstvo upravljanja avatarima. Nedavno se pojavila igra koja se već tumači kao prvi veliki rival, a u pitanju je Paralives.

Rival “Simića”

Indie simulacija života se finansira samo preko Patreon donacija, a funkcioniše slično poput igre The Sims, budući da igračima omogućava da kreiraju likove, grade kuće u virtuelnom prostoru. Više je nego očigledno da je prethodnik poslužio kao inspiracija, ali developeri ističu da se Paralives više fokusira na dizajniranje i gradnju prostora koji podsećaju na kuće za lutke, nego na podražavanje života.

Za one koji su u The Sims provodili najviše vremena upravo u osmišljavanju životnih prostora ovo je ostvarenje sna, te to donekle objašnjava uzbuđenje koje motiviše velikodušne donacije. Patreon nalog je otvoren pre samo godinu dana, a već ima oko sedam hiljada podržavalaca koji uplaćuju sume između 3 i 50 dolara, nakon čega mogu da pristupe Paralives Discord kanalu.

Ostaje da se vidi hoće li nova igra preuzeti The Sims krunu, a suma od 16 hiljada dolara mesečno, koliko se sakupi na Patreonu, obećava da bi to moglo da se dogodi.

Izvor: PC Gamer

