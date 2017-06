Parkiranje Windows prozora

Kada se na Microsoft Windows radnoj površini istovremeno koristi više programa, rad sa velikim brojem otvorenih prozora nije baš udoban, pa često treba prebacivati između aktivnih prozora, minimizovati određene prozore, ili menjati njihova pozicija i veličina. AquaSnap je program za organizovanje otvorenih prozora na radnoj površini, koji može pomoći da se unese malo reda i poveća produktivnost.

Naziv programa AquaSnap asocira na Aero Snap, poboljšanje Windows radne površine koje je Microsoft predstavio sa Aero okruženjem u Windows 7 i unapredio u novijim verzijama sistema. Ova opcija okruženja omogućava da odvučete prozor u stranu ekrana, posle čega se on može automatski prilagoditi da zauzme polovinu i četvrtinu ekrana uz ivicu. AquaSnap nudi sličnu osnovnu funkcionalnost, ali i mnoge druge mogućnosti.

Korisna mogućnost programa AquaSnap su „namagnetisani“ prozori, koji se ponašaju tako da ako ih približite do određenog rastojanja, jedan privuče drugi i onda se uklope. Druga mogućnost je automatsko razvlačenje prozora, koja radi tako što dvostruki klik na neku stranu promeni veličinu do ivice – recimo dvostruki klik na donju stranu prozora će promeniti veličinu do donje ivice ekrana. Više grupisanih prozora se može zajedno pomeriti tako što se drži taster Ctrl, uz istovremeni pritisak tastera i pomeranje miša.

Program AquaSnap dostupan je kao Personal Edition, potpuno besplatno za ličnu upotrebu. Postoji i napredna verzija Professional, koja zahteva plaćanje licence i sadrži nekoliko dodatnih mogućnosti kao što su prečice korišćenjem miša, istovremeno pomeranje više prozora i podrška za više monitora. Prilikom prvog startovanja programa možete se odlučiti za rad sa besplatnom verzijom, ili aktiviranje probnog režima profesionalne verzije koji je ograničen na 60 minuta po sesiji.

Pored toga što podržava Microsoft Windows 10, AquaSnap se može koristiti i na drugim verzijama okruženja počevši od Windows 7. Novije verzije programa ne podržavaju Windows XP ni Windows Vista, ali još uvek dostupna verzija v1.17 radi pod XP/Vista, što može korisno poslužiti za olakšavanje rada sa prozorima kod verzija Windows okruženja koji nemaju ni osnovne Aero Snap mogućnosti. AquaSnap možete da preuzmete s adrese www.nurgo‑software.com/products/aquasnap.

(Objavljeno u PC#244)