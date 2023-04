Payoneer organizuje besplatnu konferenciju sa vodećim stručnjacima iz oblasti digitalne ekonomije

U četvrtak 11. maja od 12h u studiju Zoom (Dunavska 78a), kompanija Payoneer organizovaće besplatnu konferenciju pod nazivom “Svet neograničenih mogućnosti u globalnoj digitalnoj ekonomiji”, koja će pružiti mnoge praktične i teorijske savete iz domena digitalnog poslovanja.

Mnogobrojni predavači, stručnjaci iz IT-ja, ekonomije, knjigovodstva, marketinga, e-commerca i drugih relevantnih sfera poslovanja, podeliće sa gostima svoja iskustva i primere najbolje prakse koji vode ka poslovnom uspehu.

Cilj ovog foruma je da predstavi alate, zajednice, kompanije i pojedince koji su uspešni u digitalnoj ekonomiji. Zahvaljujući njihovom ogromnom znanju stečenom kroz višegodišnje radno iskustvo, slušaoci će moći “iz prve ruke” da saznaju sve o poslovanju na globalnom tržištu.

Od internacionalnih plaćanja, najboljih i najisplativijih načina za poslovanje sa međunarodnim klijentima i uspešnog prilagođavanja tržištu koje se stalno menja, do tema o e-commerce biznisu, frilensing poslovanju i digitalnom marketingu, samo su neke od tema o kojima će biti reči na ovoj konferenciji.

Među brojnim kredibilnim predavačima i panelistima, inspirisaće vas priče Nedima Šabića (CEO @ Bigburg & Osnivač @ seoskola.com), Milana Trbojevića (Knjiški moljac), Jelene Đurović (Payoneer) i Marije Janjušević (Inicijativa Digitalna Srbija), Nikole Mehandžića (Payoneer) i Ognjena Vukovića (Four Winds Digital LTD), Jack Thorogood-a (Native Teams), Nane Radenković (Nova Iskra), Vlade Tamindžije, Andrijane Vešović (Zombijana), Aleksandra Stanića, Luke Vermezovića (Pendulum Ads), Petra Jevtića (Httpool), Koste Andrića (ICT Hub), Gorana Bjelice (Seyfor), Ane Brzaković (Kako si na poslu), Filipa Koračića (Quantox) i Blanke Supe (Haos). Moderatorka programa biće Aleksandra Petrovski, uz podršku kolega koji će moderirati panele, a to su Danijel Milošević (Demotivacija) i Vladimir Stanković (Biznis Priče).

Pored predavanja i panela, učesnici će moći da prisustvuju i uručenju globalne Payoneer nagrade za preduzetništvo za 2023. u kategoriji Uslužno poslovanje godine, zatim B2B segmentu Foruma sa Aleksandrom Stanićem, Top 1% prodavcem na Shopify platformi, a poseban kuriozum predstavljaće organizovanje tzv. speed dating-a.

Reč je o speed dating aktivaciji na kojoj će 30 ljudi koji se prijave moći da razmene lične i poslovne kontakte sa 30 drugih ljudi ponaosob, sa trominutnim smenjivanjem aktera. Pored ovog sjajnog načina za širenje i uspostavljanje poslovnih kontakata, štandovi partnera biće otvoreni za konsultacije 1/1. Celokupnu agendu foruma možete pogledati ovde.

Prijavite se već sada na Payoneer Forum putem ovog linka i zakoračite u svet neograničenih mogućnosti globalne digitalne ekonomije. Broj mesta je ograničen.

