Payoneer peti put zaredom dodeljuje nagrade za preduzetništvo

Sa ciljem da osnaži preduzetnike i kompanije da idu korak dalje, Payoneer, platforma za digitalno plaćanje koja biznisima širom sveta pomaže da se razvijaju, dodeliće pojedincima i kompanijama The Payoneer Entrepreneurship Awards, nagrade za preduzetništvo za 2020. godinu.

Pravo učešća imaju i preduzetnici i kompanije iz Srbije koji posluju na međunarodnom tržištu, strateški razmišljaju, iskazuju snažan, preduzetnički duh i inovativni pristup ka biznisu koji dalje vode njegovom daljem rastu i spremni su da podele svoju priču. Svi zainteresovani svoju prijavu mogu da podnesu putem putem linka do 31. decembra 2020. godine.

„Želeli smo da odamo priznanje pojedincima i kompanijama koji se ne boje izazova, koje na globalnom nivou postavljaju nove standarde i svakoga dana pomeraju granice. Nagrade smo ustanovili sa ciljem da istaknemo i nagradimo biznise koji menjaju svet, koji istražuju i koji se na svom putu do uspeha transformišu i proširuju, ali i da podstaknemo i ohrabrimo druge da krenu tim putem“ – izjavio je Alexander Blitshtein, Senior Marketing Manager u kompaniji Payoneer.

Priznanja, koja su ustanovljena pre pet godina, i ovaj put biće dodeljena u pet kategorija – za domen e-trgovine eCommerce Business of the Year, Disruptor of the Year za iskazanu kreativnost i smelost u biznisu, Freelance Business of the Year, Socially Responsible Business of the Year za kompaniju ili preduzetnika koji je dao doprinos u razvijanju zajednice i iskazao posvećenost u cilju stvaranja promena na bolje, i glavna nagrada Entrepreneur of the Year, za preduzetnika godine.

Imena pobednika biće objavljena na sajtu i blogu Payoneer-a, a svečana dodela priznanja biće upriličena na virtuelnom Payoneer Forumu početkom sledeće godine, pred stotinama kolega preduzetnika širom sveta.

