PayPal partner greškom kreirao 300 triliona stabilnih koina?

Ko želi da postane trilioner?

Sredstva su sigurna

U neverovatnoj grešci, PayPal partner Paxos je slučajno stvorio 300 triliona PYUSD tokena.

PayPal-ov stabilni koin, predstavljen 2023. godine, trebao je da bude zamenljiv u odnosu 1:1 za američki dolar. 300 triliona je više nego dvostruko od ukupnog svetskog BDP-a od 117 triliona dolara.

Paxos je priznao grešku na X-u i obavestio klijente da su njihova sredstva sigurna, dok je višak tokena uništen. Kompanija je navela da se radi o „internoj tehničkoj grešci“.

Izvor: Engadget



