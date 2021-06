PayPal povećava takse za korišćenje usluga.

PayPal izjavio je da podiže naknade za neke od svojih novijih proizvoda kako bi bolje uskladio cene sa vrednošću koju pružaju njegovi proizvodi i usluge. Promene će uticati na to koliko trgovci na PayPal-u plaćaju po transakciji, a nove izmene stupaju na snagu 2. avgusta.

Povećanje cena uticaće na neke od njegovih novijih proizvoda poput Venmo-a

U prošlosti, PayPal je imao paušalnu stopu za prodavce koji obrađuju plaćanja, naplaćujući 2,9% transakcione cene, plus naknadu od 30%. Nove, više stope primenjivaće se na novije proizvode kompanije, kao što su PayPal Checkout i Pay with Venmo. Prema svom izveštaju o zaradi u prvom kvartalu, PayPal ima 392 miliona aktivnih računa.

Za PayPal digitalna plaćanja sa PayPal Checkout, Pay with Venmo, PayPal Credit, Pay in 4, PayPal Pay with Rewards, i Checkout with crypto, nova stopa za mrežne transakcije iznosiće 3,49% plus 0,491 USD po transakciji. Lična plaćanja PayPal-om i Venmo QR kod transakcije koštaće preko 10 dolara, stopa će biti 1,90% plus 10 centi, a za transakcije od 10 i manje dolara stopa će biti 2,40% plus 5 centi. Za određene lične transakcije zaduživanja i kredita, stopa će iznositi 2,29% plus 9 centi.

