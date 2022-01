PayPal se suočava sa tužbom korisnika

Korisnicima čak nije rečeno zašto su im sredstva zamrznuta.

Zamrznuti računi, oduzeta sredstva

Troje korisnika PayPal-a kojima su navodno zamrznuti računi, a kompanija uzela sredstva bez objašnjenja podnela su saveznu tužbu protiv servisa za plaćanje na mreži.

Dva korisnika iz Kalifornije i jedan iz Čikaga optužuju kompaniju za nezakonito oduzimanje njihove lične imovine i kršenje zakona o reketiranju. Oni sada predlažu grupnu tužbu u ime svih ostalih korisnika kojima su računi ranije bili zamrznuti i koji traže restituciju, kao i kaznenu i primernu odštetu.

Lena Evans, koja je koristila PayPal 22 godine, rekla je da je kompanija zaplenila 26.984 dolara sa njenog računa šest meseci nakon što je zamrznut, a da joj nikada nije rekla zašto. Evans je koristila PayPal za kupovinu i prodaju odeće na eBay-u, za zamenu novca za poker ligu u njenom vlasništvu i za neprofitnu organizaciju koja pomaže ženama sa različitim potrebama.

Roni Shemtov rekao je da je PayPal zaplenio preko 42.000 dolara njenog novca i da nikada nije dobio prihvatljiv razlog zašto je njen nalog ugašen. Dobila je nekoliko različitih objašnjenja kada je kontaktirala kompaniju: jedan predstavnik kupaca je rekao da je to zato što je koristila isti IP i računar kao i drugi korisnici PayPal -a, dok je drugi rekao da je to zato što je prodavala odeću za jogu po 20 do 30 odsto nižoj ceni nego u maloprodaji. Još jedan predstavnik je navodno rekao da je to zato što je koristila više naloga, što ona poriče.

Prekršeni korisnički ugovori?

Shbadan Akylbekov, rekao je da je PayPal zaplenio preko 172.000 dolara njegovog novca, a da mu nije dao nikakvo objašnjenje zašto je račun uopšte ograničen.

Akylbekov je koristio račun kompanije koju njegova supruga poseduje da bi prodao hijaluronske olovke, koje su olovke bez igle koje ubrizgavaju hijaluronsku kiselinu u kožu. Nakon što je novac nestao sa računa nakon šestomesečnog zamrzavanja, PayPal je navodno poslao njegovoj ženi pismo u kojem kaže da je „prekršila PayPal-ov korisnički ugovor i politiku prihvatljivog korišćenja (AUP) prihvatanjem plaćanja za prodaju punila za injekcije koje nije odobrila FDA .”

Takođe je rečeno da je novac skinut sa njenog računa “za likvidiranu štetu koja je nastala zbog tih kršenja AUP-a u skladu sa korisničkim ugovorom”.

PayPal već dugo ljuti mnoge korisnike zbog ograničavanja naloga i zamrzavanja njihovih sredstava na šest meseci ili više. Jedan slučaj visokog profila bio je američki poker igrač Chris Moneymaker kome je skinuto 12.000 dolara sa svog računa nakon šest meseci ograničenja. Moneymaker je već bio u procesu traženja od ljudi da mu se pridruže u grupnoj tužbi pre nego što su mu sredstva „misteriozno vraćena”.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet