PC “ispod stola” dizajniran je da vaš radni prostor oslobodi kablova i kutija

Upravljanje kablovima jedan je od najvećih problema u svetu personalnih računara, bilo da se radi o desktop računarima, mini PC-jevima ili, naročito, laptopovima.

Arctic Senza dolazi sa sopstvenim sistemom za montažu koji omogućava da PC pričvrstite ispod radne površine

Problem leži u tome što su skoro svi računari prirodno dizajnirani tako da omogućavaju lak pristup konektorima, pa se kablovi obično razapinju svuda po stolu. Jedno od rešenja je sistem za upravljanje kablovima, bilo da je ugrađen u sam sto ili se koristi dodatna oprema kao što su dock stanice i hubovi. Međutim, druga opcija je da se računar potpuno skloni iz vidokruga.

Ova poslednja opcija je moguća samo ako imate mini PC, ali i to nosi svoje izazove — kao što je otežan pristup portovima. Tu je i problem što taj mali uređaj i dalje mora biti relativno blizu, što često zahteva komplikovane prepravke na stolu. Ovaj prilično neobičan dizajn rešava oba problema tako što sakriva mini PC direktno ispod stola, a odvojena kutija omogućava lak pristup najvažnijim portovima. Umesto da sami osmislite način za montažu, Arctic Senza dolazi sa sopstvenim sistemom za montažu koji omogućava da PC pričvrstite ispod radne površine. To ne samo da oslobađa prostor na stolu, već vas pošteđuje estetskog problema sa kutijom koja se možda ne uklapa u ostatak enterijera. Naravno, to znači i više prostora za alate ili inspirativne predmete na stolu.

Arctic Senza, međutim, krije još zanimljivih trikova. Za razliku od klasičnih mini PC-jeva, ova „kutija” je znatno niža i šira. Matična ploča i elektronske komponente smeštene su u sredini, dok ostatak uređaja čine veliki hladnjak i cevi za hlađenje. Ovaj neobičan dizajn omogućava potpuno tiho i lako za održavanje pasivno hlađenje, koje drži temperaturu pod kontrolom bez potrebe za ventilatorima i njihovim iritantnim zvukom.

Još jedan jedinstven detalj Senze je tzv. „satelitski panel” – tehnički gledano, u pitanju je ugrađeni hub koji omogućava lak pristup ključnim portovima. Ova dodatna kutijica povezana kablom ima jedan USB-A port, jedan USB-C port, priključak za slušalice i dugmad za uključivanje i resetovanje računara. Ostali portovi za priključivanje monitora i bežičnih uređaja nalaze se na poleđini glavne jedinice.

Uprkos svojoj veličini, Arctic Senza Desk-Under PC je prilično moćan – poseduje AMD Ryzen 5000G seriju procesora, podržava do 32GB RAM-a i do 1TB NVMe skladišta, i dolazi sa Windows 11 Home operativnim sistemom. Ipak, cena od 800 dolara i ograničena dostupnost predstavljaju ozbiljne prepreke — pogotovo ako ste spremni da sami sastavite sličan sistem koristeći komponente po sopstvenom izboru.

Izvor: Yankodesign

Podelite s prijateljima

Tweet