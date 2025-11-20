PC Press specijal - Bezbednost 2025
PC Press video: BIZIT 2025 – Otvaranje konferencije | Vesna Čarknajev, PC Press

PC Press

Na YouTube kanalu PC Press-a dostupan je video zvaničnog otvaranja ovogodišnje BIZIT konferencije, koje je održano u Beogradu pred velikim brojem učesnika iz IT i poslovne zajednice. Otvarajući ovogodišnju konferenciju, Vesna Čarknajev, direktorka PC Press-a, pozdravila je sve prisutne i podsetila na dvanaestogodišnji razvoj BIZIT-a i izazove kroz koje je konferencija prolazila, ali i istakla njegovu ključnu ulogu u povezivanju korisnika i kreatora tehnologije.

PCPress.rs Image

Kroz kratak motivacioni uvod i podsećanje na misiju događaja, otvaranje je označilo početak dvodnevnog programa posvećenog digitalnoj transformaciji, inovacijama i praktičnoj primeni tehnologije u poslovnom okruženju.

Video možete pogledati u nastavku.

Ukoliko vam se dopada sadržaj koji kreiramo, pozivamo vas da nam se pridružite na zvaničnom PC Press YouTube kanalu i zapratite nas tako što ćete pritisnuti dugme Subscribe, kako bismo bili još bolji i brojniji.

