PC Press video: BIZIT 2025 – Otvaranje konferencije | Vesna Čarknajev, PC Press

Na YouTube kanalu PC Press-a dostupan je video zvaničnog otvaranja ovogodišnje BIZIT konferencije, koje je održano u Beogradu pred velikim brojem učesnika iz IT i poslovne zajednice. Otvarajući ovogodišnju konferenciju, Vesna Čarknajev, direktorka PC Press-a, pozdravila je sve prisutne i podsetila na dvanaestogodišnji razvoj BIZIT-a i izazove kroz koje je konferencija prolazila, ali i istakla njegovu ključnu ulogu u povezivanju korisnika i kreatora tehnologije.

Kroz kratak motivacioni uvod i podsećanje na misiju događaja, otvaranje je označilo početak dvodnevnog programa posvećenog digitalnoj transformaciji, inovacijama i praktičnoj primeni tehnologije u poslovnom okruženju.

