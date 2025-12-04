PC Press video: Čuvari algoritama: Tehnologija, podaci i bezbednost | BIZIT 2025 panel
Na BIZIT konferenciji održan je panel „Čuvari algoritama: Veštačka inteligencija, podaci i bezbednost“, koji je otvorio ključnu diskusiju o ulozi tehnologije, regulative i društva u vremenu kada algoritmi oblikuju sve više odluka oko nas. Panel je vodio Toni R. Crisolli, stručnjak za digitalnu transformaciju i razvoj pametnih gradova.
Učesnici panela bili su:
- Bojana Kaličanin-Stojanović (NLB Komercijalna banka)
- Dalibor Mitić (Sky Express)
- Milorad Stojanović (Data Cloud Technology)
- Žarko Kecić (RNIDS)
Kroz četiri tematske celine, panel je analizirao infrastrukturu koja omogućava rad AI sistema, bezbednosne izazove u obradi velikih količina podataka, primenu algoritama u bankarskom i korporativnom sektoru, te značaj regulative i transparentnosti u digitalnoj ekonomiji.
Govornici su se bavili ključnim pitanjima savremenog digitalnog društva: ko su stvarni „čuvari algoritama“, kako se gradi poverenje u AI sisteme koji donose automatske odluke, i na koji način kompanije mogu da obezbede da inovacija ne nadvlada odgovornost. Poseban fokus bio je na bezbednosti podataka, upravljanju rizicima i potrebi za jasnim standardima i nadzorom.
Zaključak panela ukazuje da su transparentnost, etika i odgovornost tri osnovna elementa bez kojih primena veštačke inteligencije ne može dugoročno da funkcioniše. U svetu koji algoritmi sve snažnije oblikuju, izgradnja poverenja postaje jednako važna kao i tehnološki napredak.
📺 Snimak celog panela pogledajte u nastavku.
