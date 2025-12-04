PC Press video: Čuvari algoritama: Tehnologija, podaci i bezbednost | BIZIT 2025 panel

Na BIZIT konferenciji održan je panel „Čuvari algoritama: Veštačka inteligencija, podaci i bezbednost“, koji je otvorio ključnu diskusiju o ulozi tehnologije, regulative i društva u vremenu kada algoritmi oblikuju sve više odluka oko nas. Panel je vodio Toni R. Crisolli, stručnjak za digitalnu transformaciju i razvoj pametnih gradova.

Učesnici panela bili su:

Bojana Kaličanin-Stojanović (NLB Komercijalna banka)

(NLB Komercijalna banka) Dalibor Mitić (Sky Express)

(Sky Express) Milorad Stojanović (Data Cloud Technology)

(Data Cloud Technology) Žarko Kecić (RNIDS)

Kroz četiri tematske celine, panel je analizirao infrastrukturu koja omogućava rad AI sistema, bezbednosne izazove u obradi velikih količina podataka, primenu algoritama u bankarskom i korporativnom sektoru, te značaj regulative i transparentnosti u digitalnoj ekonomiji.

Govornici su se bavili ključnim pitanjima savremenog digitalnog društva: ko su stvarni „čuvari algoritama“, kako se gradi poverenje u AI sisteme koji donose automatske odluke, i na koji način kompanije mogu da obezbede da inovacija ne nadvlada odgovornost. Poseban fokus bio je na bezbednosti podataka, upravljanju rizicima i potrebi za jasnim standardima i nadzorom.

Zaključak panela ukazuje da su transparentnost, etika i odgovornost tri osnovna elementa bez kojih primena veštačke inteligencije ne može dugoročno da funkcioniše. U svetu koji algoritmi sve snažnije oblikuju, izgradnja poverenja postaje jednako važna kao i tehnološki napredak.

