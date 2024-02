PC Press video: ERP na zadovoljstvo korisnika – BIZIT panel

Naziv panela „ERP na zadovoljstvo korisnika“, u startu naglašava da tehnologija nije tu da joj mi služimo, već da ona služi nama, na naše zadovoljstvo. Pre samog panela kratko predavanje je održao Milovan Matijević, vodeći analitičar srpskog IT tržišta iz kompanije Mineco-Computers. Učesnici panela su bili Ana Brkić, direktor razvoja AB Soft-a, Petar Miljković, CEO kompanije GoPro, Miloš Bošnjak, CEO kompanije IIB, kao i Emin Devlić, sales manager iz Unimaze-a, a moderatorka panela je bila Vesna Čarknajev, direktorka PC Press-a.

Tokom panela učesnici su se dotakli svih pitanja vezanih za poslovni softver, te podelili brojna iskustva u radu sa ERP-om, od uvođenja poslovnog softvera klijentima do saveta kada je pravi trenutak za uvođenje, objašnjavanja zašto je uvođenje ERP-a neophodno da bi se posao podigao na viši nivo, te pitanja koliko obično proces traje od trenutka kada se izrazi želja za uvođenjem ERP-a do trenutka kada je stvar potpuno funkcionalna i postaje integralni deo poslovnog sistema koji ne stvara nikakve prepreke u poslovnom procesu, već naprotiv pospešuje sve segmente poslovanja. Istaknuto je da je obično najveća kočnica i prepreka uvođenju ERP-a neusaglašena želja određenih službi unutar same kompanije koja uvodi rešenje, ali najčešće se ne radi o namernom usporavanju, već prosto dolazi do izražaja upravo ona mana koju ERP treba da prevaziđe.

Ceo panel možete pogledati na linku ispod:

Na PC Press YouTube kanalu pored ovakvog tipa videa očekujte razne druge teme, goste i formate. Ukoliko vam se dopada sadržaj koji kreiramo, pozivamo vas da nam se pridružite na zvaničnom PC Press YouTube kanalu i zapratite nas tako što ćete pritisnuti dugme Subscribe, kako bismo bili još bolji i brojniji.

Podelite s prijateljima

Tweet