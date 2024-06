PC Press video: Kako napraviti proizvod koji će sam sebe da proda | prof. dr Aleksandar Kavčić

U otvorenom razgovoru prof. Kavčićem na nedavno održanom BIZIT Plus seminaru govorili smo o tome kako je došao na ideju da kreira proizvod koji će se prodavati u milionskim tiražima, da li je to bio cilj ili rezultat?! O ovoj i drugim temama razgovarali smo sa prof. dr Aleksandrom Kavčićem, osnivačem Fondacije “Alek Kavčić”, na BIZIT Plus seminaru “Kontekst prodaje”, održanom 29. maja 2024. godine.

Po obrazovanju je elektroinženjer, po zanimanju naučnik, filantrop i profesor. Autor je nekoliko patenata. Čitač zapisa sa hard diskova je njegov najpoznatiji izum, ugrađen je u milijarde diskova širom planete. Školovao se u Jugoslaviji, Indiji, Nemačkoj i u Americi na Carnegie Mellon univerzitetu, a živi na relaciji Ostin – Beograd.

Kao filantrop i profesor njegova misija je unapređenje obrazovanja. Osnovao je pod svojim imenom fondaciju koja se upravo bavi unapređenjem obrazovanja. Kaže da cilj obrazovanja ne sme da bude profit pa je u Srbiji pokrenuo akciju besplatnih udžbenika za sve đake zbog koje je postao hvaljen u javnosti i osporavan od strane kompanija kojima su udžbenici posao. Njegov život, pored naučnih otkrića obeležili su sudski procesi po kojima se mogu snimiti filmovi.

Deo razgovora sa prof. dr Kavčićem možete pogledati na linku ispod:

