PC Press video: Najskuplji auto je onaj koji se ne koristi | Aleksandra Đurđević, Delta Auto Group

U najnovijem videu u PC Press studiju ugostili smo Aleksandru Đurđević, generalnu direktorku Delta Auto grupe, potpredsednicu Delta Holdinga i predsednicu Srpske asocijacije uvoznika vozila i delova. Aleksandra svakodnevno oblikuje tržište automobila u Srbiji, vodi velike timove i brendove, a pritom ruši stereotipe da je auto-industrija „muški svet“.

U razgovoru sa nama otkriva kako vidi budućnost automobilske industrije, elektrifikaciju vozila i nove tehnološke inovacije, ali i kako balansira poslovni život sa svojim vikend hobijem, vožnjom motora – gde opuštanje i uživanje u putu postaju način da napuni svoju bateriju. Sa Aleksandrom pričamo o liderstvu, izazovima vođenja velikih timova, digitalnoj transformaciji, ali i o tome šta znači biti žena na čelu industrije koja brzo menja pravila igre.

Pridružite nam se u studiju i saznajte više o automobilima, tehnologiji, vožnji i životu u punoj brzini, ali u svom ritmu.

