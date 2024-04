PC Press video: NALED inicira, ali država donosi odluke! | Violeta Jovanović, NALED

Koje projekte za IT industriju u Srbiji NALED trenutno sprovodi, da li je država dobar partner i sagovornik NALED-u, da li danas freelancer-i u Srbiji rade onako kako je bilo planirano NALED-ovim projektom, kao i da li NALED planira nove servise za eUpravu su samo neka od pitanja i tema o kojima smo za PC Press u video formatu razgovarali sa Violetom Jovanović, izvršnom direktorkom, NALED.

Gost ovonedeljne emisije je Violeta Jovanović, izvršna direktorka NALED-a, Nacionalne alijanse za regionalni razvoj. Često u medijima čujemo da je NALED inicirao neki projekat, ili da je nešto urađeno uz podršku NALED-a, po preporuci NALED-a, a verujemo da mnogi građani, ne razumeju najbolje šta je to uopšte NALED, kakva je to organizacija i čime se tačno bave. Način da to saznamo je da pitamo direktorku NALED-a gospođu Violetu Jovanović. Gospođa Jovanović je u NALED-u od njegovog osnivanja, prva je zaposlena u ovoj asocijaciji a na njenom čelu se nalazi više od deceniju. Violeta od 1998. gradi ekspertizu u oblasti lokalnog razvoja kao stručnjak i tim lider na USAID-ovim programima u Srbiji i regionu, kroz osmišljavanje, zagovaranje i realizaciju razvojnih projekata u vrednosti od preko 10 miliona dolara. Kao prvi zaposleni u NALED-u, na poziciji izvršnog direktora od jula 2007. pokreće osamostaljivanje i izgradnju članske organizacije koja kasnije izrasta u najveću javno-privatnu asocijaciju usmerenu na izgradnju ambijenta za poslovanje u jugoistočnoj Evropi. Poseduje međunarodno iskustvo kao konsultant u oblasti standardizacije i zaštite intelektualne svojine. Član je Regionalnog saveta kao krovnog tela Mreže za povoljno poslovno okruženje koja okuplja državne institucije i sektorske organizacije iz Srbije, Hrvatske, BiH, Makedonije i Crne Gore na institucionalizaciji mehanizama za saradnju i jačanje konkurentnosti regiona. Aktivno doprinosi očuvanju kulturnog nasleđa Srbije i ekonomskom osnaživanju žena kroz ulogu osnivača i predsednika Etno mreže. Ona je svakako najbolji sagovornik za temu šta NALED radi i kako se to odražava na naše društvo i nas građane.

Ceo video intervju sa Violetom možete pogledati na linku ispod:

