PC Press video: Niko još nije ponudio dovoljno dobru bateriju bez litijuma! | Mladen Alvirović, Emisija SAT

Kako izgleda baterija iznutra koja se nalazi u električnim automobilima, zašto se još uvek nećemo osloboditi litijuma, da li je automobilska industrija u krizi, da li će se do 2030. godine potpuno preći na električna vozila, kako je IT industrija uticala na automobile i da li smo preterali sa količinom tehnologije u vozilima su samo neka do pitanja i tema o kojima smo razgovarali sa Mladenom Alvirovićem, glavnim urednikom i voditeljem emisije SAT.

Završio je reli akademiju finskog vozača Juhe Kankunena. Suosnivač je SAT medija grupe i NAVAK-a (Nacionalna vozačka akademija). Tokom 2014. godine sproveo je specijalni program za vozače pomoću kojeg je broj saobraćajnih nezgoda smanjen za 32%, prema podacima MUP-a. Emisija SAT je i dobitnik PC Press Top50 priznanja za najbolje online stvari u 2024. godini u kategoriji YouTube.

Prvi deo video intervjua sa Mladenom možete pogledati na linku ispod:

