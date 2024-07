PC Press video: Pratioci su mi pomogli bezbroj puta | Igor Šćepanović Šćepa, Šćepine vragolije

Kako se priprema za svoje biciklističke avanture i koje aplikacije koristi, bez čega ne kreće na put, kakvo mu je iskustvo iz Gruzije gde je prvi put išao u paru, da li sebe smatra influenserom, kako se zainteresovao za IT i kako je postao PHP programer, da li će AI zameniti DJ-jeve su samo neka od pitanja i tema o kojima smo za PC Press u video formatu razgovarali sa Igorom Šćepanovićem, poznatijim sa instagrama kao Šćepine vragolije i dobitnikom Top50 priznanja u kategoriji Instagram.

Ovonedeljni gost u našem studio je još jedan dobitnik Top50 priznanja za najbolje online stvari i to u kategoriji Instagram. On je programer, avanturista, ljubitelj biciklizma, muzičar, DJ i osnivač Glitch rekords, nezavisne muzičke izdavačke kuće. Igor Šćepanović Šćepa je obišao razna mesta i to ni manje ni više nego biciklom, a svoj Instagram profil Šćepine vragolije koristi kao neku vrstu putopisnog video dnevnika. Impresivno je što sa sobom nekad nosi dron i sav ostali potreban alat za hvatanje kadrova i fotografija od kojih zastaje dah. Sadržaj objavljuje skoro pa u realnom vremenu, a prati ga trenutno preko 37 hiljada ljudi.

Ceo video intervju sa Igorom možete pogledati na linku ispod:

