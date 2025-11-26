PC Press video: Srbija u geopolitičkoj zamci: Kako planirati u doba globalnih potresa? | Prof. dr Dragan Đuričin

Makroekonomski potresi, geopolitičke tenzije i globalna multikriza menjaju sliku sveta brže nego ikada. Upravo tim temama bavio se prof. dr Dragan Đuričin, jedan od najuglednijih ekonomista u regionu, u svom uvodnom predavanju na ovogodišnjoj BIZIT konferenciji. Njegovo izlaganje sada je dostupno u celosti na našem YouTube kanalu.

Profesor Đuričin, redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu, član Svetske akademije umetnosti i nauke i jedan od najistaknutijih stručnjaka u oblasti strategijskog menadžmenta, u svom predavanju daje jasan pregled globalnih tokova koji oblikuju ekonomsku realnost 2025. godine.

Govoreći o slomu neoliberalnog modela, profesor ističe da je svet ušao u period u kojem se istovremeno prepliću stagflacija, recesija, rast geopolitičkih nesigurnosti i opasna koncentracija kapitala. U takvom okruženju, ističe on, „geopolitika postaje ključna makroekonomska promenljiva“, a planiranje dobija potpuno nove parametre.

Poseban fokus predavanja je na poziciji Srbije, koja se nalazi u nezahvalnom raskoraku velikih sila, uz pad stranih investicija, povećanje energetskih rizika i rast javnog duga. Profesor Đuričin upozorava i na činjenicu da Srbija „troši više nego što proizvede“, što najdirektnije utiče na njenu ekonomsku stabilnost.

U nastavku govori o konceptu multitranzicije, potrebi za novim industrijskim politikama, zelenoj tranziciji i novom modelu rasta zasnovanom na cirkularnosti i regenerativnoj ekonomiji. Iako je svet suočen s brojnim ograničenjima, profesor naglašava da Srbija i dalje ima prostor za razvoj — pod uslovom da se izbegne geopolitička zamka i obezbedi strategijska fleksibilnost.

Ako želite sažet, precizan i duboko argumentovan pregled najvažnijih globalnih i domaćih ekonomskih izazova, predavanje prof. Đuričina predstavlja obavezno štivo (i gledanje).

👇 Pogledajte kompletno predavanje:

[VIDEO] Srbija u geopolitičkoj zamci: Kako planirati u doba globalnih potresa?

Ukoliko vam se dopada sadržaj koji kreiramo, pozivamo vas da nam se pridružite na zvaničnom PC Press YouTube kanalu i zapratite nas tako što ćete pritisnuti dugme Subscribe, kako bismo bili još bolji i brojniji.