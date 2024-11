PC Press video: Zašto Srbija zaostaje? O ekonomskoj stagnaciji i institucijama, prof. dr Dejan Šoškić

Na ovogodišnjoj konferenciji BIZIT 2024, uvodno stručno predavanje na temu “Ekonomski trendovi i dedolarizacija” održao je redovni profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i bivši guverner Narodne Banke Srbije, Dejan Šoškić. Njegovo predavanje je bilo posvećeno mogućim pravcima razvoja globalnog finansijskog sistema.

Zašto Srbija zaostaje u privrednom rastu, šta sprečava održivi ekonomski razvoj, šta znači dedolarizacija i kako ona utiče na globalnu ekonomiju, kako trenutna zavisnost od dolara utiče na ekonomije u razvoju, poput Srbije, koji su osnovni uslovi koje Srbija treba da ispuni za brži ekonomski rast i još mnogo toga možete čuti u izlaganju prof. dr Šoškića na linku ispod:

Prof. dr Dejan Šoškić radio je na Ekonomskom institutu u Beogradu 1991. Godine. Na Ekonomskom fakultetu u Beogradu je od 1993. godine. Na dodiplomskim studijama predaje predmete Finansijska tržišta, Analiza hartija od vrednosti i Ekonomska statistika. Na diplomskim studijama predaje predmet Analiza rizika portfolia i Derivati (na engleskom). Na dodiplomskim studijama koje se izvode po sporazumu Univerziteta u Beogradu (Ekonomski fakultet u Beogradu) sa University of London (London School of Economics and Political Science) izvodi nastavu iz predmeta Introduction to Banking and Finance i Asset Pricing (na engleskom). Na Ekonomskom fakultetu u Beogradu bio je prodekan za nauku (2004-2006), predsednik Komisije za poslediplomske studije na stranom jeziku i predsednik Komisije za nostrifikaciju. Bio je rukovodilac naučnog projekta Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije, „Razvoj finansijskog tržišta u funkciji tranzicije privrede Srbije“. Predavao je predmete u oblasti bankarstva i finansija na dodiplomskim i diplomskim studijama na Univerzitetu Nebraska, Omaha, SAD (2002), Letnjem univerzitetu u organizaciji Wirtschaftsuniversität Wien (2008-2010) i na „Master in Banking and Enterpreneurship“ u organizaciji Unicredito Group (2005-2013), Italija. Tokom 2002, bio je gostujući predavač na nekoliko univerziteta u SAD: University of California at Berkeley, University of New Heaven i University of Rhode Island. Bio je član nekoliko komisija za odbranu doktorskih radova u inostranstvu (Univerzitet Pompeu Fabra – Barselona, Univerzitet u Stokholmu, Univerzitet Sorbona – Pariz).

