PC Press vremeplov – 1997

Časopis PC je 5. aprila proslavio 30. rođendan. Tim povodom smo pripremili monografiju “Naših 30 – Tehnologija, ljudi i vizije” i seriju PC Vremeplov u kojoj se svakoga dana sećamo jedne od tih 30 veličanstvenih godina. Danas smo vremeplov usmerili na 1997. godinu…

Startup zvani Google

Otkad je svetske Mreže, korisnicima je bilo potrebno pretraživanje. U početku smo se oslanjali na kataloge kao što je Yahoo, pa se onda pojavila AltaVista gde otkucate svoje ime i dobijete listu sajtova na koje se ono pominje (svako je to prvo probao)…

Prva verzija Google stranice. Pa, i ne razlikuje se mnogo od današnje

Larry Page i Sergey Brin su bili doktoranti na Stanford-u koji su pokušavali da rangiraju Web stranice na osnovu njihovih veza sa drugim stranicama – što je stranica više linkovana, to je njen sadržaj važniji. Oni razvijaju i patentiraju PageRank algoritam, a onda prave mali startup neobičnog imena Google. To postaje najbrže rastuća firma u istoriji, a neki od giganata propuštaju priliku da je kupe za male pare – Yahoo nije želeo da plati milion dolara. Google je sve morao sam… i to je uradio. Danas je jedna od najvrednijih kompanija sveta.

Office 97 na srpskom

Paralelno sa Windows-om 95 promovisan je i Office 95, koji je u mnogim segmentima bio nedorađen. Tek je verzija 97 pokazala pravu snagu ujedinjenih poslovnih programa, a Office je postao najznačajniji i najprofitabilniji Microsoft-ov proizvod; tu krunu nosi i danas. Za nas je bila interesantna činjenica da je Office 97 delimično lokalizovan na srpski. Bila je to avantura: program za kontrolu spelovanja kupljen je od Dejana Jelovića, a knjiga je prelamana u našoj Redakciji, uz “nemoguće” rokove. Još jedan početak, koji je pokazao da i mi postojimo na mapi sveta.

Deep Blue pobeđuje Kasparova

Govorilo se da je šah test inteligencije i strategije, da je to igra ali i umetnost, koja pokazuje dubinu čovekove intuicije, da kompjuter nikad ne može pobediti velemajstora… “Nikad” se desilo 1997. godine – svetski prvak Gari Kasparov izgubio je meč protiv IBM-ovog kompjutera Deep Blue. U čuvenoj šestoj partiji Deep Blue je strateški žrtvovao konja, što računari do tada nisu radili, i tako je finalni rezultat bio 3.5 prema 2.5 za kompjuter.

Ni svetski prvak u šahu više ne može da se suprotstavi kompjuteru

Kasparov se posle ljutio, tvrdio da IBM ima negde u pozadini velemajstora koji upravlja partijom, čak je pominjao da je to tajanstveni Bobi Fišer. Ali svi što gube se ljute, to je poznata stvar… Danas ni jedan šahista ne može ni da pomisli da će uspešno igrati protiv računar. Magnus Carlsen, verovatno najveći šahista svih vremena, u nedavnom intervjuu kaže: “ne igram mnogo protiv kompjutera jer me nervira pomisao da običan telefon može da me pobedi”.

PC Press

Po prvi put u Jugoslaviji jedan računarski časopis je dopunjen CD-om (PC#25)

Izdali smo SezamFile Leto 97, kolekciju besplatnog softvera na dva CD-a

Izdali smo prvo elektronsko izdanje časopisa PC na CD-u

Pokrenuli smo akciju izbora Top50 domaćih Web sajtova

Organizovali smo Internet seminar na Kopaoniku za preko 400 ljudi, mahom menadžera iz domaćih firmi

