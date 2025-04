PC Press vremeplov – 1999

Časopis PC je 5. aprila proslavio 30. rođendan. Tim povodom smo pripremili monografiju “Naših 30 – Tehnologija, ljudi i vizije” i seriju PC Vremeplov u kojoj se svakoga dana sećamo jedne od tih 30 veličanstvenih godina. Danas smo vremeplov usmerili na 1999. godinu…

DVD

Digitalne tehnologije ulaze i u svet zabave. VHS kasete su već ozbiljno “načele” bioskope, ali su video-snimci na njima bili uglavnom slabog kvaliteta a ton još slabijeg, pa je DVD dočekan kao osmo svetsko čudo. DVD čitači su ubrzo postali dovoljno jeftini da ih instalirate na PC (uz MPEG 2 dekodersku karticu), a zatim stižu i plejeri koji se povezuju na (CRT) televizore. Ovu tehnologiju je proslavio spektakularni film Matrix – originalni DVD-ovi su bili na visokoj ceni.

Film koji je proslavio DVD-ove – svako ga je imao u svojoj kolekciji. Čak ste mogli negde da kliknete i da onda pratite belog zeca…

Ubrzo će se pojaviti DVD klubovi, onda će norveški programer Jon Lech Johansen napisati program DeCSS koji uklanja zaštitu i omogućava kopiranje filmova. Kasnije će doći Blu-ray diskovi sa još kvalitetnijom slikom i jačom zaštitom, i tako iz godine u godinu… dok streaming servisi ne učine sve ove optičke diskove nepotrebnim.

Zbogom kablovima

Posle raznih neuspešnih standarda, ITU (International Telecommunications Union) predlaže 802.11 protokol za bežičnu komunikaciju. I – to je bilo to. Ubrzo u svakoj kancelariji, pa i svakom domu zatičemo jeftini ruter koji omogućava Wi-Fi komunikaciju notebook računara, Apple iBook-a, iPAQ-a i drugih prenosivih uređaja, a ubrzo se pridružuju i mobilni telefoni. Čak i Internet do nekih kuća stiže bez žica. Iste godine pojavljuje se i varijanta standarda koja za komunikaciju koristi frekvenciju 5 GHz.

Ko nije imao ovakav… jedan od prvih popularnih Linksys rutera koji obezbeđuju Wi-Fi

Danas je kabl (naročito optički) i dalje bitan za servere i veoma zahtevne radne stanice, a sve drugo komunicira kroz etar. Što sa sigurnosne strane i nije tako sjajno ali eto, borimo se… i uživamo u Wi-Fi 7.

Napster pravi haos

Godinama se znalo – ako volite muziku kupujete ploče, a ako nemate para za njih, snimate muziku sa radija (ili prijateljevih ploča) na audio-kasete. A onda su Shawn Fanning i Sean Parker osnovali Napster. Digitalizujte vašu muziku i stavite je na Internet, za slučaj da se ploča jednom ošteti. A tu muziku mogu da preuzmu i drugi, pod uslovom da su već kupili istu ploču; zašto da se muče sa digitalizacijom kad je neko to već uradio? Doduše, niko nije proveravao da li ti drugi zaista imaju originalnu ploču, tako da je svako mogao da preuzme muziku – besplatno. Ljudi vole kad je nešto besplatno, ali muzičke kuće to baš i ne vole…

Pre broadband-a je za prenos čitavog albuma preko Interneta bilo potrebno možda trideset minuta, ali kako je komunikacija ubrzavana tako je to vreme opadalo, pa ste ubrzo mogli da preuzmete pesmu uz jedan klik, bez čekanja. Nastao je skandal, pokrenuti su brojni sudski sporovi, Napster je najzad ugašen ali – duh je pušten iz boce, teško je bilo zaustaviti peer-to-peer deljenje muzike, a kasnije i filmova. Biće potrebne decenije dok vlasnici kopirajta ne nađu rešenje: plaćeni streaming servisi. Imate pristup “svemu”, ali za to ipak plaćate neku pretplatu. A kad mnogo ljudi plaća pretplatu, skupe se velike pare…

PC Press

Preživeli smo bombardovanje i izdali dva ratna broja. Čak nas ni pomračenje Sunca nije zaustavilo

Organizovali smo treći Internet seminar u Budvi, posvećen poslovnim i tehničkim aspektima kompanijskog nastupa na Mreži

Distribuirali smo srpsko-engleski Morton-Benson rečnik

