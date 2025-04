PC Press vremeplov – 2002

Časopis PC je 5. aprila proslavio 30. rođendan. Tim povodom smo pripremili monografiju “Naših 30 – Tehnologija, ljudi i vizije” i seriju PC Vremeplov u kojoj se svakoga dana sećamo jedne od tih 30 veličanstvenih godina. Danas smo vremeplov usmerili na 2002. godinu…

Digitalni foto-aparati

Posle časovnika sa mehanizmom, gramofonskih ploča, audio i video kaseta, još jedna tehnologija prethodnog veka odlazila je na tehnološko groblje. Mi smo još od 1999. pravili kvalitetne fotografije za časopis digitalnim foto-aparatom, ali tek 2002. ti uređaji postaju dovoljno jeftini i dovoljno moćni za široko tržište. Ubrzo ih “svi” kupuju, a broj nastalih fotografija naprosto eksplodira – škljocanje sada košta koliko i struja potrebna za punjenje baterije. Počinje velika trka nekoliko proizvođača, koji za glavni adut proglašavaju rezoluciju i iz godine u godinu nude gladnom tržištu sve više megapiksela.

Kampanja legalizacije softvera

Velike softverske firme, Microsoft, Adobe, Autodesk, dolaze u Srbiju, zakonski okvir se menja i počinje velika kampanja legalizacije softvera, uz promotivne cene i brojne pogodnosti za one koji odluče da posluju legalno, ali i pretnje za one koji to ne žele. Licenciranje je komplikovano, trebalo je mnogo toga objasniti, proveriti, naučiti… Ne bismo rekli da je vreme piraterije prošlo, naročito kada se radi o kućnim korisnicima, ali krenuli smo u susret svetu.

PC Press-ov seminar o legalizaciji softvera PLUS2003, održan na Kopaoniku

Roomba, robot usisivač

Roboti su prvo stanovali u SF filmovima, pa onda u fabrikama, a 2002. godine je došlo vreme da uđu u kuće. Za početak kao skromni usisivači, kao što je bio Roomba kompanije iRobot. I odmah su se svi zapitali “a kada će moći da peru prozore”, “zašto ne peru kupatilo” i tome slično. Polako, polako…

PC Press

Organizovali smo veliki Seminar PLUS 2003 na Kopaoniku, posvećen licenciranju i legalizaciji softvera u domaćim kompanijama

Izdali smo PC Kolekciju 2002, novi zbornik besplatnih programa na dva CD-a

Podelite s prijateljima

Tweet