PCI Express 7 će doneti 8 puta veće brzine od pete generacije

PCI-SIG komitet je predstavio najnoviji PCI Express 7.0 standard sa neverovatnim brzinama, iako još uvek čekamo da dve generacije stariji PCIe 5 uređaji stignu u velikim količinama. PCIe 7 će ponuditi do 512 GB/s protoka, 8 puta više od najnovijih brzina PCI Express 5.0.

PCI Express 7.0 znatno brži od starijih generacija

Dvosmerne brzine od 512 GB/s biće dostupne na x16 vezama, ali će biti znatno smanjene u stvarnom svetu zbog efikasnosti kodiranja. Ipak, to je duplo više od PCI 6.0 standarda koji bi trebalo da stigne do kraja godine. PCI-SIG je naveo da je ispred svog cilja da udvostruči PCI Express brzine svake tri godine. Ipak, sva ova brzina zavisi od proizvođača uređaja i čipova. Intel-ovi Alder Lake čipovi 12. generacije objavljeni u januaru 2022. podržavaju PCIe 5.0, ali AMD-ovi Ryzen 7000 Zen 4 desktop čipovi sa podrškom za PCIe 5.0 neće stići do ove jeseni.

Ostale ključne karakteristike uključuju poboljšanu efikasnost energije, nisku latenciju i kompatibilnost sa prethodnim generacijama. Međutim, PCIe 7.0 će zahtevati kraće staze za postizanje tih brzina, tako da bi matične ploče mogle biti skuplje jer će verovatno zahtevati dodatne komponente i deblje PCB-ove. Sa pozitivne strane, čak i x1 PCIe 7.0 staze će biti brze kao PCIe 4.0 x16 brzine (32 GB/s), tako da bi skladištenje i drugi uređaji mogli biti manji i koristiti manje resursa.

