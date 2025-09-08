PCIe 8.0 zvanično potvrđen – dvostruko brži od verzije 7.0, dostiže 256 GT/s

Organizacija PCI-SIG (PCI Special Interest Group) potvrdila je da će sledeća generacija standarda PCI Express 8.0 omogućiti 256 gigatransfera u sekundi (GT/s). U x16 konfiguraciji znači čak 1 terabajt u sekundi (TB/s) propusnog opsega u oba smera.

Poređenje sa prethodnim verzijama

PCIe 7.0 – specifikacija završena u junu 2025, brzina do 128 GT/s, što je 512 GB/s dvosmerno u x16 konfiguraciji.

PCIe 8.0 – duplira tu vrednost, 256 GT/s i 1 TB/s dvosmerno (x16).

Tehnički ciljevi nove generacije

Niska latencija i pouzdanost prenosa uz napredni sistem forward error correction (FEC).

Fokus na smanjenje potrošnje energije, što je ključno zbog ogromnih energetskih potreba savremenih data centara.

Razmatranje novih tipova konektora, iako još nije odlučeno da li će stari formati biti zamenjeni.

Vremenski okvir

Završetak specifikacije PCIe 8.0 planiran za 2028. godinu.

Prvi proizvodi koji koriste PCIe 8.0 verovatno će se pojaviti tek početkom 2030-ih.

Zašto je ovo važno

AI, mašinsko učenje i data centri zahtevaju sve veći protok podataka, a ovakav skok u propusnosti direktno podržava te potrebe.

Industrija trenutno implementira PCIe 6.0, dok PCIe 7.0 već privlači značajan interes.

PCIe 8.0 osigurava da će standard zadovoljiti potrebe za propusnim opsegom i u narednoj deceniji.

Paralelno s ovim razvojem, već se istražuju potpuno optičke interkonekcije koje bi mogle zameniti PCIe električne veze oko 2030. godine – upravo kada PCIe 8.0 bude ulazio na tržište. To znači da bi ova generacija mogla biti poslednja koja se u potpunosti oslanja na bakarne provodnike.

