PCIe 8.0 zvanično potvrđen – dvostruko brži od verzije 7.0, dostiže 256 GT/s
Organizacija PCI-SIG (PCI Special Interest Group) potvrdila je da će sledeća generacija standarda PCI Express 8.0 omogućiti 256 gigatransfera u sekundi (GT/s). U x16 konfiguraciji znači čak 1 terabajt u sekundi (TB/s) propusnog opsega u oba smera.
Poređenje sa prethodnim verzijama
- PCIe 7.0 – specifikacija završena u junu 2025, brzina do 128 GT/s, što je 512 GB/s dvosmerno u x16 konfiguraciji.
- PCIe 8.0 – duplira tu vrednost, 256 GT/s i 1 TB/s dvosmerno (x16).
Tehnički ciljevi nove generacije
- Niska latencija i pouzdanost prenosa uz napredni sistem forward error correction (FEC).
- Fokus na smanjenje potrošnje energije, što je ključno zbog ogromnih energetskih potreba savremenih data centara.
- Razmatranje novih tipova konektora, iako još nije odlučeno da li će stari formati biti zamenjeni.
Vremenski okvir
- Završetak specifikacije PCIe 8.0 planiran za 2028. godinu.
- Prvi proizvodi koji koriste PCIe 8.0 verovatno će se pojaviti tek početkom 2030-ih.
Zašto je ovo važno
- AI, mašinsko učenje i data centri zahtevaju sve veći protok podataka, a ovakav skok u propusnosti direktno podržava te potrebe.
- Industrija trenutno implementira PCIe 6.0, dok PCIe 7.0 već privlači značajan interes.
- PCIe 8.0 osigurava da će standard zadovoljiti potrebe za propusnim opsegom i u narednoj deceniji.
Paralelno s ovim razvojem, već se istražuju potpuno optičke interkonekcije koje bi mogle zameniti PCIe električne veze oko 2030. godine – upravo kada PCIe 8.0 bude ulazio na tržište. To znači da bi ova generacija mogla biti poslednja koja se u potpunosti oslanja na bakarne provodnike.
Izvor: Theregister
