Perplexity AI i Getty Images sklopili višegodišnje partnerstvo za licencirane slike

Kompanija Perplexity AI potpisala je višegodišnji ugovor o licenciranju sa Getty Imagesom, koji će omogućiti korisnicima pristup ogromnoj bazi profesionalnih fotografija i uredničkih slika. Zahvaljujući integraciji putem Getty API-ja, Perplexity će u svoje AI alate za pretragu i otkrivanje informacija uključiti kolekciju vizuelnih sadržaja uz ispravno navođenje autora i izvora, što je ključno u okviru ovog dogovora.

Fokus na legalnu upotrebu i tačno navođenje izvora

U zvaničnom saopštenju, Getty Images je istakao da će Perplexity poboljšati način prikazivanja fotografija, tako da svaka slika sadrži kredite i link ka originalnom izvoru, čime se korisnici dodatno edukuju o pravilnom korišćenju licenciranih vizuala. Ovaj potez dolazi u trenutku kada generativni AI alati izazivaju brojne pravne sporove u vezi sa autorskim pravima i atribucijom, a Perplexity je bio meta više tužbi upravo iz tih razloga.

Pravne kontroverze oko Perplexity AI i AI industrije

U avgustu su dve japanske medijske grupe, Nikkei i Asahi Shimbun, tužile Perplexity zbog navodnog nelegalnog kopiranja i čuvanja sadržaja sa njihovih servera, kao i zbog netačnih informacija koje je AI sistem prikazivao uz njihove izvore. Nedavno je i Reddit pokrenuo tužbu protiv Perplexityja (uz još tri kompanije) zbog neovlašćenog korišćenja podataka bez licence, a čak je i rečnik pokrenuo pravni spor protiv njih.

Ni Getty Images nije nepoznat u ovim sukobima – kompanija je još 2022. godine zabranila AI-generisanu umetnost na svojoj platformi zbog nejasnoća u vezi sa autorskim pravima, a kasnije je tužila alat Stable Diffusion zbog navodnog neovlašćenog kopiranja miliona slika iz njene baze.

Partnerstvo za veći kvalitet i pouzdanost informacija

Govoreći o novom dogovoru, Nick Unsworth, potpredsednik Getty Imagesa za strateški razvoj, izjavio je da ovakva partnerstva pomažu AI platformama da unaprede kvalitet i tačnost informacija koje plasiraju korisnicima, čime se stvara pouzdanije i angažovanije korisničko iskustvo.

Ovim sporazumom Perplexity ne samo da jača svoj kredibilitet, već i postavlja standard za etičku integraciju licenciranih medija u doba kada granice između originalnog i AI generisanog sadržaja postaju sve tanje.

Izvor: Engadget