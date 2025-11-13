Perplexity AI – jednostavnije do patenata

Patente je poznato teško pretraživati, ali Perplexity je pokrenuo alat zasnovan na veštačkoj inteligenciji koji bi trebalo da taj proces učini malo lakšim. Njihov novi agent za istraživanje patenata vam omogućava da pretražujete patente koristeći prirodni jezik, umesto niza ključnih reči.

Na primer, Perplexity kaže da možete uneti nešto poput „Da li postoje patenti o učenju jezika pomoću veštačke inteligencije?“ ili „Ključni patenti za kvantno računarstvo od 2024. godine“, a Perplexity će vratiti relevantne rezultate, zajedno sa rezimeima svakog od njih generisanim od strane veštačke inteligencije.

Perplexity kaže da njihov alat prevazilazi i tačna podudaranja ključnih reči. To znači da ako pretražite „fitnes trakere“, Perplexity će takođe prikazati patente podnete pod srodnim terminima, kao što su „trake za aktivnost“, „satovi za brojanje koraka“ i „satovi za praćenje zdravlja“. Njihov alat takođe može da pretražuje akademske radove, javne repozitorijume softvera i druge izvore za prethodno stanje tehnike.

Perplexity čini svoj alat za istraživanje patenata besplatnim za sve dok je u beta verziji, a pretplatnici na Pro i Max verzije dobijaju dodatne kvote korišćenja i opcije konfiguracije. Alat možete isprobati tako što ćete direktno uneti pretragu za patent u Perplexity.

Izvor: TheVerge