Perplexity je smislio novi način za plaćanje korišćenja sadržaja

AI kompanija Perplexity pokreće novi plan podele prihoda za izdavače, prema kojem će oni biti plaćeni svaki put kada njen AI asistent iskoristi neki članak da odgovori na pitanje korisnika, prenosi Wall Street Journal.

Comet Plus pretplata

Novi model finansira se kroz pretplatu Comet Plus, koja košta 5 dolara mesečno i omogućava korisnicima pristup „premium sadržaju od grupe pouzdanih izdavača i novinara“.

Ideja je da Comet Plus pokriva agent traffic – slučajeve kada Comet Assistant (integrisan u Comet browser) sam poseti veb stranicu u ime korisnika, preskačući reklame koje bi inače bile prikazane.

Perplexity objašnjava razliku ovako:

– kada korisnik traži rezime članka preko Perplexity-ja (već pokriveno postojećim ugovorima) Agent traffic – kada AI asistent sam otvara članke kako bi predložio sadržaj relevantan za vaš kalendar, mejlove ili sastanke

Podele prihoda i finansijski okvir

Prema planu, 80% prihoda ide izdavačima, dok 20% odlazi na troškove compute-a. Za start, Perplexity je obezbedio 42,5 miliona dolara kao fond iz kog će se finansirati izdavači, a očekuje se da će taj fond rasti kako raste broj pretplatnika.

Postojeći korisnici Pro i Max pretplata automatski dobijaju Comet Plus, pa već samim tim učestvuju u finansiranju ovog programa.

Pitanje održivosti

Na papiru, ponuda deluje izdašno – 80% od 5 dolara jeste 4 dolara po pretplatniku za izdavače. Ali problem je što većina velikih novina naplaćuje 20 do 30 dolara mesečno za neograničen pristup svom sadržaju. Pitanje je: zašto bi se izdavači zadovoljili sa znatno manjim prihodima?

Takođe nije jasno da li ovaj plan zamenjuje postojeći Publisher Program (u kojem učestvuju TIME, Fortune i drugi) ili će postojati paralelno.

Ovaj potez dolazi nakon što je Perplexity već bio optužen za plagiranje članaka, što je ugrozilo njegovu reputaciju među izdavačima. Da bi Comet browser i njegov agent imali uspeha, kompaniji je potrebna saradnja sa onima koji kreiraju originalne tekstove, slike i video sadržaj.

Hoće li Comet Plus uspeti da pridobije izdavače, ili će se smatrati premalim kompromisom – ostaje da se vidi.

Izvor: Engadget