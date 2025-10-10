Perplexityjev pregledač Comet AI sada je besplatan za sve korisnike

Ranije je koštao 200 dolara mesečno.

Comet će „uvek biti besplatan“

Perplexityjev pregledač Comet AI sada je dostupan besplatno širom sveta. Ranije je bio rezervisan samo za korisnike usluge Perplexity Max, po ceni od 200 dolara mesečno.

Kompanija navodi da je „postala najtraženiji pregledač na internetu, sa milionima korisnika na listi čekanja“. Ta lista sada je ukinuta i svi mogu da preuzmu pregledač. Perplexity je takođe istakao da ovo nije privremena promocija, jer će Comet „uvek biti besplatan“.

Za one koji nisu upoznati, Comet je pregledač koji koristi Perplexity AI kao podrazumevani pretraživač. Svaka pretraga ima bočnu traku sa chat-botom, koji može odgovarati na pitanja, sažimati tekst i u nekim slučajevima obavljati radnje poput slanja mejlova ili pronalaženja putanja. Comet prikuplja informacije sa interneta i kombinuje ih u AI-generisane odgovore, pa se preporučuje dodatna provera važnih podataka.

Ovo je samo najnoviji korak kompanije. Perplexity trenutno radi na mobilnoj verziji pregledača i integrisanom AI asistentu. Ipak, nije jedina kompanija koja uvodi veštačku inteligenciju u pretraživače Comet se pridružuje Google Chromeu i Dia pregledaču kompanije The Browser Company u ovom trendu.

Izvor: Engadget