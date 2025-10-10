PC Press studio - sve što ti treba za tvoj podkast za samo 8.990 din po satu
PCPress.rs Image
News 

Perplexityjev pregledač Comet AI sada je besplatan za sve korisnike

Nenad Gajic

Ranije je koštao 200 dolara mesečno.

PCPress.rs Image

Comet će „uvek biti besplatan“

Bizit 2025

Perplexityjev pregledač Comet AI sada je dostupan besplatno širom sveta. Ranije je bio rezervisan samo za korisnike usluge Perplexity Max, po ceni od 200 dolara mesečno.

Kompanija navodi da je „postala najtraženiji pregledač na internetu, sa milionima korisnika na listi čekanja“. Ta lista sada je ukinuta i svi mogu da preuzmu pregledač. Perplexity je takođe istakao da ovo nije privremena promocija, jer će Comet „uvek biti besplatan“.

Za one koji nisu upoznati, Comet je pregledač koji koristi Perplexity AI kao podrazumevani pretraživač. Svaka pretraga ima bočnu traku sa chat-botom, koji može odgovarati na pitanja, sažimati tekst i u nekim slučajevima obavljati radnje poput slanja mejlova ili pronalaženja putanja. Comet prikuplja informacije sa interneta i kombinuje ih u AI-generisane odgovore, pa se preporučuje dodatna provera važnih podataka.

Ovo je samo najnoviji korak kompanije. Perplexity trenutno radi na mobilnoj verziji pregledača i integrisanom AI asistentu. Ipak, nije jedina kompanija koja uvodi veštačku inteligenciju u pretraživače Comet se pridružuje Google Chromeu i Dia pregledaču kompanije The Browser Company u ovom trendu.

Pročitajte i:  Kad se roboti svađaju na društvenim mrežama

Izvor: Engadget

Facebook komentari:
Tagovi: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *