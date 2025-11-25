Pet BIOS postavki koje vredi proveriti — iako za njih mnogi korisnici nikad nisu čuli

Većina korisnika pri podešavanju računara ne zalazi dublje u BIOS (ili UEFI), osim da uključi XMP profil ili promeni redosled pokretanja diska. Ipak, u BIOS-u se kriju brojne opcije koje, ako se pravilno koriste, mogu unaprediti performanse, stabilnost ili energetsku efikasnost sistema.

Sitne opcije, velike razlike

Jedna od njih je Power Load Kit, funkcija koja automatski prilagođava potrošnju energije matične ploče i procesora kada sistem nije pod opterećenjem. Time se smanjuje buka ventilatora, potrošnja i temperatura, što je naročito korisno za računare koji rade neprekidno, poput kućnih servera.

Druga važna postavka je Power Loss State, koja određuje da li će se računar automatski uključiti nakon nestanka struje. Za poslovne korisnike i one koji održavaju servere, aktiviranje ove funkcije može sprečiti gubitak vremena i podataka.

Zatim, opcija Boot Fail Retry Count omogućava sistemu da se automatski više puta pokuša pokrenuti pre nego što prikaže grešku — što je korisno ako se bavite overklokom ili testiranjem novih komponenti.

Vredi spomenuti i Lean Mode, način rada koji ograničava takt i potrošnju u situacijama kada želite tiši rad računara, kao i Microcode Update Proxy, postavku koja omogućava da ažuriranja mikrokoda procesora budu kontrolisana i bez iznenadnih promena u ponašanju sistema.

Konačno, za naprednije korisnike koji eksperimentišu sa memorijom, SPD Write Protection sprečava softverske izmene u RAM profilima bez odobrenja korisnika, čime se dodatno povećava stabilnost sistema.

Pametna podešavanja za stabilan rad

Iako ove opcije mogu doneti stvarne koristi, preporuka je da se svaka promena pravi promišljeno i uz prethodnu rezervnu kopiju BIOS-podešavanja. Previše agresivne izmene mogu dovesti do problema sa stabilnošću ili nekompatibilnosti hardvera.

Na kraju, BIOS nije samo mesto gde uključujete XMP — to je prostor koji omogućava da svoj računar prilagodite do detalja. A upravo te „skrivene“ opcije često čine razliku između prosečnog i zaista optimizovanog sistema.

Izvor: XDA-Developers