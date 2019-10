Pet ključnih inovacija kompanije Samsung u poslednjih 50 godina

Kompanija Samsung ima dugu istoriju u oblasti inovativne tehnologije, kao i u stvaranju i razvoju vrhunskih proizvoda i njihovih karakteristika. Stoga vam predstavljamo nekoliko ključnih Samsung inovacija koje su do današnjeg dana napravile pravu malu tehnološku revoluciju:

CDMA mobilni telefon

Samsung je 1996. godine predstavio svoj prvi CDMA mobilni telefon – SCH-100. To je ujedno bio i prvi uređaj na svetu koji je koristio CDMA tehnologiju, što ga je u to vreme činilo prilično inovativnim. Ovaj model bio je izuzetno lagan i tanak, a imao je i opciju prepoznavanja glasa. Takođe, SCH-100 je mogao da registruje veoma delikatne zvuke, što se smatralo naprednim za to doba, pa je Samsung u tu svrhu skovao i novi slogan “Snažan sa slabim zvucima”, kako bi naglasio njegove mogućnosti.

Krajem 1997, godinu dana nakon što je CDMA servis predstavljen po prvi put, Samsung je ostvario prodaju od milion CDMA mobilnih telefona.

Pametni sat (Watch Phone)

Iako mnogi nisu toga svesni, Samsung je bio prva kompanija koja je napravila sat sa funkcijama telefona, još 1999. godine. Pomoću ovog jedinstvenog uređaja mogli ste u isto vreme proveriti koliko ima sati i obavljati telefonske pozive 90 minuta, bez dodatnog punjenja.

Danas Samsung i dalje prednjači po svojim inovacijama, budući da je u avgustu ove godine predstavljen novi pametni sat – Galaxy Watch Active2. Ovaj, pre svega fitnes sat, omogućava korisnicima da vode kvalitetniji i zdraviji život uz pomoć malih, ali značajnih svakodnevnih promena – od dostizanja zacrtanih ciljeva, poput dovoljnog sna, redovnog treninga i upravljanja stresom, do uspešnog izvršavanja obaveza. Kao deo Galaxy porodice, Watch Active2 sadrži ono najbolje iz Samsung ekosistema, za one koji uvek tragaju za savršenim uređajima.

Full HD 3D LED televizor

Kompanija Samsung je već godinama vodeći proizvođač televizora u svetu, zahvaljujući konstantnim inovacijama po pitanju dizajna i kvaliteta slike. S tim u vezi, prvi Full HD 3D televizor u istoriji lansiran je 2010. godine, otvorivši jedan potpuno novi svet virtuelne 3D zabave.

Međutim, tehnologija je u poslednjih deset godina toliko napredovala, da korisnici danas mogu da uživaju u fantastičnim i živopisnim slikama na svojim QLED televizorima, dok Samsung i dalje predvodi istraživanja kako bi još više poboljšao korisničko iskustvo.

Samsung Galaxy Note serija

Samsung Galaxy Note serija ugledala je svetlost dana 2011. godine, i u to vreme je bila prilično inovativna i drugačija u poređenju sa drugim pametnim telefonima, pre svega zbog svoje veličine. Od tog trenutka, Samsung je neprestano poboljšavao svaki novi uređaj iz svoje Note serije, dodajući različite inovativne detalje originalnom dizajnu.

Najbolji dokaz za to je i najnoviji Galaxy Note10, predstavljen avgusta ove godine. Njegov Infinity-O displej koji se prostire od ivice do ivice ekrana savršen je za gledanje i kreiranje različitih sadržaja. Takođe, i kamera i revolucionarna S Pen olovka unapređene su gotovo do savršenstva, kako bi doprinele nezaboravnom korisničkom iskustvu.

BESPOKE frižider

Kompanija Samsung uvodi neverovatne inovacije i u kategoriji kućnih aparata, a BESPOKE linija frižidera poslednja je novina u tom smislu. Ovom serijom započinje potpuno nova era kuhinjskog dizajna, jer omogućava korisnicima da odabirom različitih materijala, boja, veličina i stilova prilagode vlastiti prostor. Na taj način, svaki korisnik može da ima jedinstveni, po meri pravljeni frižider, koji će se prilagoditi njihovom načinu života, potrebama, ali i kuhinjskom prostoru i dizajnu.

Pored toga, Samsung se konstantno trudi da ostvari širi uticaj na životnu sredinu, smanjenjem količine otpada koji se proizvodi u domaćinstvima. U tu svrhu, najavili su saradnju sa kompanijom Whisk, koja se bavi razvijanjem platformi za pametnu upotrebu hrane, kako bi kuvanje učinili odgovornim i ekološkim.

Osim inovacija i tehnologije, briga o korisnicima širom sveta i njihovim potrebama u srcu je misije i vizije kompanije od samog početka. Zato je Samsung odlučio da 50. godišnjicu obeleži donirajući svoje vrhunske tehnološke proizvode onima kojima je pomoć najpotrebnija, čineći im život lakšim i funkcionalnijim. Osim toga, zaposleni će učestvovati u nizu volonterskih aktivnosti, dajući i lični doprinos lokalnoj zajednici.

Pored društveno-odgovornih aktivnosti, kompanija će ovu važnu godišnjicu obeležiti i jedinstvenim ponudama koje je pripremila za svoje korisnike, u vidu promocija i vrhunskih servisnih akcija.