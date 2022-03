Pet načina na koje uništavate svoj skupi telefon, laptop, tablet i TV

Morate dobro da se odnosite prema svojoj tehnologiji da biste isplatili svoj novac.

Koliko pametnih telefona ste ispustili i razbili?

Redovno održavanje je jedan od načina da to uradite. Evo pet uobičajenih grešaka koje bi vas mogle koštati:

Previše punite telefon

Da li držite telefon uključen u struju sve vreme? Apple kaže da kada vaš iPhone „ostane na punjaču u dužem vremenskom periodu, to može uticati na zdravlje baterije“. Proizvođači Android telefona, uključujući Samsung, kažu isto – „Ne ostavljajte telefon povezan sa punjačem tokom dužeg vremenskog perioda ili preko noći.“ Huawei kaže: „Održavanje nivoa baterije što je moguće bliže srednjem punjenju (30% do 70%) može efikasno produžiti vek baterije. Zvaničan stav je da vaš telefon bude napunjen – ali ne u potpunosti. Steknite naviku da isključujete svoju tehniku nakon što je potpuno napunjena.

Čekate predugo da napunite laptop

Baterije za laptopove imaju konačan broj ciklusa punjenja-pražnjenja. Ako često ostavljate bateriju da se potpuno isprazni, to utiče na ciklus punjenja-pražnjenja i skraćuje njen predviđeni životni vek. Baterija vašeg laptopa takođe može izgubiti efikasnost na drugi način. Recimo da redovno punite svoj laptop od 30% do 50%, ili oko 20% svaki put kada ga punite. Pa, uradite to pet puta i završićete jedan ciklus baterije jer ste svoj laptop napunili ukupno 100%.

Dobro pravilo je da držite bateriju napunjenu do najmanje 40% većinu vremena.

Koristite najjeftiniju zamensku opciju

Ako izgubite punjač ili se USB kabl istroši, oduprite se iskušenju da kupite najjeftiniju zamenu. Nekoliko dolara koje uštedite na jeftinoj zameni može vrlo verovatno negativno uticati na performanse vašeg uređaja. Proizvođači punjača i kablova koji odgovaraju svima ne žele da znate da njihovi proizvodi često nemaju odgovarajući napon potreban za rad sa vašim određenim uređajem. Zašto je to važno? Vaša baterija može na kraju da ne dobije struju koja joj je potrebna za potpuno punjenje. Što je još gore, može narušiti životni vek baterije. Jeftini punjači mogu biti opasni i za vas. Manje je verovatno da će generički punjači za telefone zadovoljiti utvrđene smernice za bezbednost i testiranje kvaliteta nego njihovi pandani sa brendom, što može dovesti do teških posledica. Potrošite malo više na nabavku zamenskog punjača i kabla od proizvođača uređaja ili sertifikovanih proizvođača treće strane.

Nepažljivi ste

Današnji telefoni su prilično robusni. Generalno mogu da se odupru prašini i malo vode. Ali ostavljanje uređaja u vrelom automobilu ili na suncu može izazvati ozbiljnu štetu. Ne samo da može uzrokovati curenje ili pregrevanje baterije, već može uzrokovati i gubitak ili oštećenje podataka. Ekstremne niske temperature takođe izazivaju štetu na vašem telefonu. Litijum-jonske baterije mogu da prestanu da ispuštaju električnu energiju na niskim temperaturama, što dovodi do skraćenja trajanja baterije, problema sa ekranom, pa čak i pucanja stakla ekrana.

Neuredni ste

Da li je vaša tehnika svetlucavo čista ili prekrivena mrvicama i mrljama? Ne radi se samo o čistoći. Prašina i prljavština mogu ozbiljno oštetiti računare, televizore i drugu skupu elektroniku. Evo nekih osnovnih alata kojimogu biti korisni za održavanje uređaja:

Komprimovani vazduh: Ovo je posebno korisno kada treba da očistite uske prostore i unutar teško dostupnih pukotina.

Izopropil alkohol: Izbegavajte proizvode za čišćenje u domaćinstvu na vašim elektronskim uređajima. Dobro pravilo je da ako ga koristite za čišćenje kuhinje, nije prikladno za vaš računar ili elektroniku.

Maramice za čišćenje: Ako ne želite da se petljate sa alkoholom ili vodom, pokušajte sa maramicom za čišćenje. Destilovana ili prečišćena flaširana voda: Voda iz slavine može ostaviti mrlje.

Meke krpe: nemojte koristiti papirne ubruse ili maramice koje grebu i ostavljaju čestice iza sebe. Ako imate 100% pamučnu tkaninu, to takođe funkcioniše.

Četkica za zube: Mekana četkica za zube se može koristiti na teško dostupnim mestima i mestima kojima je potrebno lagano ribanje.

