Pet novih igara na Steam-u koje ste možda propustili  

U proseku, oko desetak novih igara svakog dana se pojavi na Steam-u.

I dok je to dobra stvar, razumljivo je teško držati korak s tolikom ponudom. Uz toliki broj novih naslova, uzbudljivi dragulji se lako mogu izgubiti. Zato smo to uradili umesto vas. Ako vas ove nedelje ništa ne privuče, sastavili smo listu najboljih PC igara koje trenutno možete igrati, kao i listu igara koje dolaze tokom 2025. godine.

Mark of the Deep

Izlazak: 25. januar

Razvojni tim: Mad Mimic

Mark of the Deep je izometrijska metroidvania igra o piratima – naravno, sa Souls-ličnim elementima. Nakon brodoloma na čudnom ostrvu, protagonist Rookie mora istražiti nadrealni pejzaž kako bi pronašao rasutu posadu. To uključuje izazovne platforme, lagane zagonetke i mnogo preciznih borbi koje podsećaju na Hades. Tu su sve standardne stvari: veštine za učenje, oružja za pronalaženje i međusobno povezane oblasti. Ako ste voleli Death’s Door ili Tunic, ali ste želeli nešto sa piratskom tematikom, ova igra deluje kao pun pogodak.

Cat Detective Albert Wilde

Izlazak: 25. januar

Razvojni tim: beyondthosehills

Kao što ime sugeriše, Cat Detective Albert Wilde govori o mačku detektivu po imenu Albert Wilde, koji je zadužen za rešavanje “kvantne misterije”. Koristi svoje “godine iskustva u ispitivanju i ispijanju pića u barovima”. U crno-beloj atmosferi noar stilizacije iz 1930-ih, ovo je komična igra vođena narativom koja postavlja pitanje šta bi se desilo kada bi mačke bile detektivi i bavile se kvantnom teorijom. Jedva čekamo da vidimo rezultat.

Summer Islands

Izlazak: 26. januar

Razvojni tim: Marttalin Games

Summer Islands je igra o upravljanju slikovitim ostrvskim odmaralištem. Prvo oblikujete svoje ostrvo – što podseća na Sim City 2000 – a zatim gradite odmaralište koje može biti veliko ili malo koliko želite. Pošto je ovo ostrvsko odmaralište, moraćete da ga opremite svime što turisti vole, poput diskoteka i terena za golf. Zatim se pobrinite da sve funkcioniše kako treba i da su turisti zadovoljni. Cilj je, naravno, postati veoma bogat. Iako zvuči kao mnogo posla, ako tražite novu opsesiju menadžmentom, ovo vredi probati – posebno zbog zanimljivog stila igre.

Streamer Life Simulator 2

Izlazak: 24. januar

Razvojni tim: Cheesecake Dev

Cheesecake Dev proizvodi simulacije zapanjujućom brzinom (pogledajte Internet Cafe Simulator, Dating Simulator i Hookah Cafe Simulator), ali njihovi naslovi obično pronađu publiku. Ovaj nastavak Streamer Life Simulator-a je primer: iako je lansiran na već prenatrpanom tržištu simulacija, već ima preko 600 “veoma pozitivnih” recenzija. Trejler sadrži sve – vožnju po divljini, čišćenje kuće, krađu mačke i fotografisanje (naravno, sa gumenim bazenom). Igra je u režimu ranog pristupa, ali izgleda da već sada ima mnogo sadržaja.

Space Engineers 2

Izlazak: 28. januar

Razvojni tim: Keen Software House

Pokrenuta u ranom pristupu, ovaj nastavak popularne simulacije istraživanja i preživljavanja u svemiru ima za cilj ono što svi dobri nastavci rade: biti veća i bolja verzija originala. Trenutno je alfa verzija prilično osnovna, jer uključuje samo kreativni mod. Dakle, ako niste već proveli sate u originalnoj igri, možda prvo isprobajte prethodnika. Za one koji su se već posvetili prvoj igri, ovo deluje kao impresivan korak napred.



Izvor: Pcgamer

