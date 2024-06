Pet novih igara na Steamu koje ste verovatno propustili 

Na prosečan dan, oko desetak novih igara se pojavi na Steamu. I dok mislimo da je to dobra stvar, može biti teško da sve ispratite.

Biramo sve nove igre na Steamu kako vi ne biste morali

Potencijalno uzbudljivi dragulji sigurno će se izgubiti u poplavi novih igara, osim ako ne pregledate svaku pojedinačnu igru koja se pojavi na Steamu. Ako vam ništa ne privuče pažnju ove nedelje, prikupili smo najbolje PC igre koje možete igrati trenutno.

Troma Presents Poultrygeist

Datum izlaska: 11. jun

Razvojni tim: Big Weasel Lil Weasel LLC, Mike Fallek

Troma je kultna filmska kompanija specijalizovana za komične horor filmove, a Poultrygeist (igra) je svojevrsni nastavak filma iz 2006. godine, Poultrygeist: Night of the Chicken Dead. Kao što ste verovatno shvatili do sada, satira ovde nije ni malo sofisticirana. Zapravo, glupa je kao noć! To je Troma stil. Ovaj nastavak u formi igre je vizuelni roman o “ubistvu pilića i uništenju kosilice koja grad približava neredima i još moćnijoj magičnoj pretnji.”

SunnySide

Datum izlaska: 15. jun

Razvojni tim: RainyGames

SunnySide preuzima osnovne ritmove udobnih igara o životu i prekriva ih anime stilom. Smešten u mirnom gradu na japanskom selu, tu su obavezni poslovi kao što su poljoprivreda, prikupljanje resursa, uređivanje doma i druženje (da, postoji i romantika). Neki aspekti vaše rutine mogu se eventualno automatizovati, pretežno vrtlarstvo: može biti olakšanje čuti da sistemi za zalivanje postoje u univerzumu SunnySide. Zaista, ponuda modernog zaokreta ovim poslovima deo je SunnySide prodajnog argumenta, sa Steam stranicom koja upozorava da je “SunnySide Farm Sim bez kanti za zalivanje, kontejnera za otpremu, društvenih darova, mašina za majonez ili beskonačnog hodanja”. Takođe stavlja veći naglasak na polako otkrivajuću priču o građanima grada.

Messy Up

Datum izlaska: 14. jun

Razvojni tim: Liquid Meow

Evo još jedne od onih lokalnih multiplayer igara pastelnih nijansi koje su postale vrlo popularne nakon Overcooked. Ova ima premisu koja nam se dopada: jedan tim igra kao kućni ljubimci, drugi kao ljudi. Cilj ljubimaca je da unište svet, uglavnom zato što im njihovi ljudski vlasnici ne posvećuju dovoljno pažnje, dok ljudski tim treba da zaustavi zle planove svojih ljubimaca. Postoji razni modovi igre, puno ljubimaca za otključavanje, i nivoi se odvijaju na raznim lokacijama kao što su dom, plaža, kancelarija i zamak. Gledanje kako mačke uništavaju stvari (koje vam ne pripadaju) nikad ne dosadi.

Psychroma

Datum izlaska: 12. jun

Razvojni tim: Rocket Adrift

Psychroma je psihološki horor sa neon nijansama i nekim od najdetaljnijih piksel artova koje smo videli u poslednje vreme. Smešten u “ukletoj kibernetičkoj kući” negde u neprepoznatljivoj budućnosti Toronta, preuzimate ulogu skitnice koja ima neobičnu sposobnost da doživljava vreme van redosleda. Ova čudna kuća je utočište za ljude koji su ostali bez doma zbog nemilosrdne stambene krize, a deo privlačnosti Psychrome je mogućnost apsorbovanja “digitalnih duhova” drugih stanovnika kako biste pristupili njihovim pričama. Ovo izgleda kao bogato atmosferično iskustvo, a postoji demo ako želite da ga prvo isprobate.

The Powder Toy

Datum izlaska: 15. jun

Razvojni tim: The Powder Toy Team

The Powder Toy postoji od 2008. godine, ali prošle nedelje je prvi put postavljen na Steam. To je osnovno fizičko peskovito okruženje sa velikim naglaskom na sadržaj koji generišu korisnici, i sa njim možete simulirati eksplozije, konstruisati “minijaturne” elektrane, pa čak i graditi sopstvene CPU-ove. To su samo primeri uzeti sa Steama; mogućnosti su ograničene samo vašom radoznalošću. To je čudno moćan simulator i pravi trud ljubavi, posebno jer je potpuno besplatan za preuzimanje.

