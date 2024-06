Pet novih Steam igara koje ste verovatno propustili

Prosečno se svakog dana na Steam-u objavi oko desetak novih igara.

Pregledamo svaku novu igru na Steam-u kako vi to ne biste morali da radite

Potencijalno uzbudljivi dragulji sigurno će biti izgubljeni u poplavi novih stvari za igranje ako ne pregledate svaku igru koja se objavljuje na Steam-u.

Heading Out

Izlazak: 8. maj

Razvojni tim: Serious Sim

U istom duhu kao Pacific Drive i Jalopy, Heading Out je narativn igra vožnje koja se ističe od uobičajenog trkačkog programa. Spajajući elemente vizuelnog romana sa stilizovanom crno-belom vožnjom preko države, ovo je roguelike sa razgranatim narativnim putanjama. Odluke koje se donose će dramatično uticati na ishod svakog prolaza, utičući na faktore poput potrošnje goriva čak i na to šta se pušta na radiju. I da, postoje gonjenja, uglavnom od policije, ali ovo nije neka tvrd akcija: pozicioniran je kao promišljena evokacija beskonačnih autoputeva Amerike.

The Bridge Curse 2: The Extrication

Izlazak: 9. maj

Razvojni tim: Softstar Entertainment

Ova horor igra je razvijena od strane Softstar Entertainment, tajvanskog studija zaduženog za serijale The Legend of Sword and Fairy i Xuan-Yuan Sword. Dok su ovi uglavnom fantazijski RPG-ovi sa istorijskim temama, The Bridge Curse 2 je survival horor iz prvog lica. Postavljen je u univerzitet na Tajvanu poznat po svojim ukletim hodnicima. Grupa studenata želi da iskoristi tu slavu stvarajući svoj horor film, ali… stvari ne idu glatko, kao što možete pretpostaviti. Imate priliku da igrate kao četiri protagonista u The Bridge Curse 2, i očekujte uobičajenu mešavinu zagonetki sa bežanjem.

1000xResist

Izlazak: 10. maj

Razvojni tim: Sunset Visitor 斜陽過客

Ova narativno usredsređena naučno-fantastična avantura postavljena u vreme je posle istrebljenja čovečanstva. Prijateljska vanzemaljska vrsta posetila je Zemlju, ali njihove dobre želje bile su praćene virusom koji je uništio celokupnu ljudsku rasu. Ups. Međutim, postoji jedan preživeli, Iris, koja nije samo imuna na virus već je generalno besmrtna. Na neki način se klonira i živi pod zemljom sa ovom ekipom dvojnica. Vi igrate kao Watcher koji obavlja naloge Iris—poznate kao Allmother. To uključuje uranjanje u njena sećanja i doživljavanje kako je bilo pre nego što je sve krenulo dođavola. Zvuči kao fascinantna, melanholična igra, sa inspiracijom izvučenom iz Nier-a i animea Perfect Blue.

The WereCleaner

Izlazak: 8. maj

Razvojni tim: Howlin’ Hugs

Čini se da danas postoji puno igara o čišćenju nereda, i The WereCleaner se može dodati toj gomili. Radi se o čišćenju kancelarijskog prostora tokom dana (što je normalno), ali noću se pretvarate u vukodlaka (nije normalno). Kao takav, vaš je posao—ili instinkt, pretpostavljamo—da ubijete svakog nesrećnika koji radi kasno, i da biste to uradili, morate preduzeti pametan pristup. Onda morate i taj nered da očistite. Zvuči sumorno! Ali zapravo je napravljeno da bude smešno. Najbolje od svega, besplatno je.

Fay’s Factory

Izlazak: 9. maj

Razvojni tim: Egor Dorogov

Ovaj projekat u ranom pristupu je veoma radoznao pristup obaveznom RPG-u sa sastavljanjem karata. Umesto uobičajenog istraživanja tamnica, Fay’s Factory se odvija tokom magične revolucije, što znači da se svet brzo menja zahvaljujući novo otkrivenim magičnim sredstvima proizvodnje. Zato ima smisla što je protagonist Fay’s Factory-a izgradio svoju vlastitu fabriku čarolija, koja će mu pomoći da putuje Hundred Kingdoms i bori se sa ljudima koristeći inovativne nove čarolije. Razvijena od strane jednog programera, Fay’s Factory će ostati u ranom pristupu oko godinu dana dok se završi igrački narativni deo.

