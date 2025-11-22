Pet novih Steam igara koje ste verovatno propustili 

U moru novih naslova koji svakodnevno pristižu na Steam, lako je prevideti zanimljive igre koje prolaze ispod radara. Predstavljamo pet manjih, ali izuzetno zanimljivih naslova koje vredi isprobati — bilo da ste ljubitelj simulacija, misterija ili retro akcionih igara.

Šta vredi dodati na wishlistu

Prva na listi je Service With A Shotgun, neobična kombinacija pucačine i vizuelnog romana, u kojoj vodite prodavnicu tokom zombi apokalipse. Kombinacija razgovora sa kupcima, kupovine i odbrane od zombi napada stvara jedinstveno iskustvo koje podseća na mix Light Gun igara i indie eksperimentalnih naslova.

Sledi The Last Caretaker, naučnofantastična avantura u kojoj preuzimate ulogu robota – čuvara koji pokušava da obnovi civilizaciju pod morem. Igra je trenutno u ranom pristupu, ali već dobija pohvale zbog atmosfere i vizuelnog identiteta.

Za ljubitelje zagonetki, tu je The Apothecary of Trubiz — kratka i pametno zamišljena puzzle igra u piksel-artu, gde igrač postaje apotekar koji mora da razume i dekodira lekarske recepte napisane na nepoznatom jeziku. Jednostavna mehanika, ali sivilo i originalna ideja stoje iznad proseka za žanr.Reentry donosi realističnu simulaciju svemirskih misija, inspirisanu NASA programima. Ova igra pruža duboko iskustvo za sve koji vole tehničke simulatore i izazove u svemiru.

Reentry je simulacija svemirskog leta, bazirana na realnim NASA-programima, ali prilagođena PC igrači­ma. Ako volite pedantne simulacije, istraživanje i neobične teme — ovo može biti naslov za vas.

Na kraju, No Players Online je proširena verzija indie hita sa 2019. godine — igra kombinuje istraživanje napuštenog FPS-servera, meta-igre unutar stare fantastične operativne okoline i mračnu atmosferu koja povlači za sobom nostalgične i neobične osećaje. Koraci su neobični, ali ukazuju na to da indie UV-trendovi još uvek imaju šta da ponude.

Zašto su ove igre vredne pažnje? Pre svega zato što ne dolaze iz ogromnih AAA produkcija i nemaju masivne marketinške kampanje. Ali upravo to ih čini zanimljivim — nude svežinu, eksperiment i drugačiji pristup. Ako ste umorni od stalno najavljivanih blokbastera, ove naslove treba imati na radaru.

Ako želite da proširite svoju „wishlistu” ili pronađete nešto novo za weekend igranje — probajte neku od ovih. Još je rano, ima prostora za otkrivanje i uživanje.

