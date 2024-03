Pet novih Steam igara koje ste verovatno propustili

Prosečnog dana oko desetak novih igara se objavljuje na Steamu. I iako smatramo da je to dobra stvar, razumljivo je da može biti teško pratiti sve.

Pregled novih igara na Steamu

Potencijalno uzbudljivi dragulji sigurno će biti izgubljeni u poplavi novih stvari za igranje, osim ako ne pregledate svaku pojedinačnu igru koja se objavi na Steamu. Ako vas ništa ne privuče ove nedelje, sakupili smo najbolje PC igre koje možete igrati sada.

Windowkill

Datum izdavanja: 24. februar

Razvojni tim: Torcado

Ovaj twin-stick shooter ima fascinantan preokret: dešava se u prozoru na dektopu koji mora konstantno biti pogođen kako bi se akcija održala na ekranu. Sigurno, tu su uobičajeni neprijatelji, ali će vam takođe biti potrebno da zadržite sve manji prozor dovoljno velikim da a) uhvatite te neprijatelje i b) sprečite da se granice sužavaju i zdrobe vas. Sudeći prema trejleru, ovaj koncept postaje sve bizarniji i kompleksniji, sa više radnih prozora koji kruže istovremeno. Takođe se preklapa na vašem desktopu, tako da će vaša pozadinska slika Bathtub Geralt biti vidljiva uvek.

Feed the Cups

Datum izdavanja: 21. februar

Razvojni tim: Vambear Games

Ovaj Early Access online roguelike o vođenju prodavnice pića je ovih nedelja sakupio više od 500 “veoma pozitivnih” recenzija, tako da mora da radi nešto dobro. Sa dva lokalna igrača ili četiri online, obavićete uobičajeni niz zadataka prodavnice pića: baviti se kupcima, mešati pića, iznositi smeće, optimizovati zalihe i, idealno, nikada ne upropastiti posao. S obzirom na popularnost Overcooked! i opuštajućih igara, Feed the Cups izgleda kao lepa kombinacija duha vremena, a verovatno pomaže i to što svi igraju kao životinje. Ova verzija Early Accessa ima 60 procenata finalne igre, a razvoj će trajati između 8 i 12 meseci.

Rail Route

Datum izdavanja: 22. februar

Razvojni tim: Bitrich.info

Evo još jednog oštrog simulacijskog naslova o izgradnji sve složenijih železničkih mreža, što znači osmišljavanje ruta, pažljivo postavljanje signala i raskrsnica, i upravljanje ugovorima. To je suštinski automatizovana slagalica u stilu Factoria, ali sa fokusom na železnicu, a njegova minimalistička prezentacija znači da se finiji i teži detalji održavanja železničke mreže mogu istražiti u mnogo detalja. Ne samo to, već možete preuzeti mape koje su napravili fanovi gde su igrači već napravili detaljne adaptacije stvarnih stanica i mreža.

School Labyrinth

Datum izdavanja: 22. februar

Razvojni tim: RainyDollGames

Ova Phasmophobia-slična igra prati nevolje do četvoro dece koje odluče da se noću provale u svoju školu zbog šale. Loša ideja, jer ne samo što se cela struktura škole menja noću, već je puna jezivih stvari koje žele da vas ubiju. Možete igrati sami ili sa do tri prijatelja, a cilj je da pobegnete iz škole, što neće biti lako zbog prethodno pomenute lavirintske slučajnosti. To je kooperativni horor preko White Day serije.

Supermarket Simulator

Datum izdavanja: 21. februar

Razvojni tim: Nokta Games

Toliko “Simulator” igara izlazi na Steamu svakog meseca, i toliko su samo čudni noviteti, da obično ne obraćamo mnogo pažnje na bilo šta što koristi taj naziv. Simulator supermarketa ne ostavlja sjajan prvi utisak, ali njegova “Veoma pozitivna” ocena govori drugu priču. Počinjete sa praznom prodavnicom, postavljate police, frižidere i displeje, naručujete robu, počinjete sa punjenjem nameštaja robom, a zatim tu robu prodajete. Osim zabave odlučivanja koje namirnice staviti na police, takođe ćete morati da donosite pametne odluke o kupovini na veliko, dok pažljivo pratite budžet. Ovo je Early Access izdanje: 1.0 verzija izlazi u roku od godinu dana.

Izvor: Pcgamer

Podelite s prijateljima

Tweet