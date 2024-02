Pet novih Steam igara koje verovatno niste primetili

Prosečnog dana, oko desetak novih igara se objavi na Steamu. I dok mislimo da je to dobra stvar, razumljivo je da može biti teško pratiti sve.

Shanghai Summer

Datum izdavanja: 8. februar

Developer: FUTU Studio

Ovo je turobna i meditativna vizuelna novela smeštena u Šangaj na početku 21. veka. Protagonista Baichuan dobija poruku od bivše devojke Qiuyu, što pokreće melanholičnu reevaluaciju ne samo Baichuanovog života, već i života njegovih najbližih prijatelja. Pozicionirana između bolne nostalgije i potrage za optimizmom, “Šangajska Sanjarenja” se ističu svojim prelepim detaljnim anime stilom, i verovatno će privući fanove “Life is Strange”.

Pixel Noir

Datum izdavanja: 8. februar

Developer: SWDTech Games

Kako i sam naziv implicira, “Pixel Noir” je kriminalna noir avantura sa pikseliziranom grafikom. Smestena u sumnjivom Pinnacle gradu i istražena iz isometrijske perspektive, protagonist je poniženi bivši policajac koji sada je “najjeftiniji privatni detektiv” u poslu, što sugeriše da je verovatno prilično sumnjiv. Ili, da nije protiv da preuzme neke prilično beznačajne zadatke, poput traženja izgubljenih kućnih ljubimaca. Ipak, ruke će mu se zaprljati jer postoji borba po potezima, koja vas i vašu sumnjivu ekipu stavlja protiv nasilnika Pinnacle grada. Piksel art i noir se ne čine kao najbolja kombinacija ali ovo izgleda odlično.

River Town Factory

Datum izdavanja: 7. februar

Developeri: iFAction Studio

River Town Factoryje izašla iz Early Access u 1.0 prošle nedelje, i to je zanimljiv hibrid igre, RPG-a i simulacije automatizacije. Nakon meteoritske katastrofe, lik igrača je prebačen hiljadu godina u prošlost sa svim znanjem modernog sveta netaknutim. To znači da možete pokazati tim antikvarnim luzerima kako da izgrade neke prilično lude stvari. Ne očekujte da to izvedete bez uobičajenog kopanja po resursima, gde dolaze do izražaja elementi borbe i RPG-a.

CLeM

Datum izdavanja: 7. februar

Developer: Mango Protocol

Ovo je mračna point ‘n’ click avantura koju Developeri opisuju kao “puzzlevaniju”. Protagonista je čudna, iznošena lutka koja nalazi svesku sa natpisom “CLeM” na koricama. To je bizarno i tajanstveno delo, pomalo podseća na Codex Seraphinianus, ili Voynich Rukopis, i moraćete puno da istražujete i rešavate zagonetke da biste došli do dna. Ako želite da pokušate, tu je besplatno poglavlje prologa.

Sheepy: A Short Adventure

Datum izdavanja: 7. februar

Developer: MrSuicideSheep

Ovaj besplatni platformer dolazi od elektronskog muzičara SuicideSheep, koji ima prilično veliku publiku na YouTube-u. Nismo sigurni da li je rezultujuća popularnost ovog platformera zbog te već velike baze obožavalaca ili jednostavno zato što je dobar, ali barem izgleda dobro, sa ornamentiranom umetničkom stilizacijom koja podseća na Rain World putem Ori-ja. Izgleda veoma atmosferski, i besplatno je, pa ako imate slobodan sat vremena nema mnogo rizika.

Izvor: Pcgamer

