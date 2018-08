Pet razloga zašto je dobro raditi u IT kompaniji – osim visine plate

Uspešne kompanije pre svega vode računa o svojim zaposlenima, a zatim o klijentima i poslovnim partnerima. Uspeh kompanije dolazi onda kada su zaposleni motivisani za rad, zadovoljni odnosom i prednostima koje dobijaju, i kao posledicu toga daju najbolje od sebe u poslu.

Prema istraživanju i rezultatima koje je sproveo Start It centar , zaposleni u IT kompanijama u Srbiji većinom su zadovoljni svojim poslom, odnosom sa poslodavcem i visinom plate, a osim ovoga na njihovo zadovoljstvo utiče i briga koju kompanija pruža na drugim nivoima. Posebno su im važne sledeće kategorije.

Fleksibilno radno vreme

Jasno je da su poslovi u IT privlačni zbog mogućnosti korišćenja fleksibilnog radnog vremena koje kompanije nude. Bilo da ono podrazumeva klizno vreme dolaska i odlaska sa posla, određeni broj radnih sati koji se obavljaju kod kuće ili ispunjavanje radnih zadataka, a ne radnih sati, Ovo je jedan od benefita koje zaposleni u IT industriji izuzetno visoko vrednuju pri izboru radnog mesta.

Pozitivno radno okruženje

Neke kompanije nude rad u “open space” prostoru, druge u kancelarijama koje zaposleni uređuju prema svojim potrebama, dok ima onih koji u okviru radnog prostora obavezno imaju deo za razonodu i zabavu, ali i za odmor. Zaposleni u IT sektoru neretko imaju prekovremeni broj sati i osim finansijske nadoknade, razumljivo je da im ambijent u kom rade i ono što on nudi vrlo važan.

Obezbeđeno zdravstveno osiguranje

Sve je veći broj kompanija koje svojim zaposlenima obezbeđuju privatno zdravstveno osiguranje. Na taj način oni imaju jednostavniji i sigurniji pristup medicinskim stručnjacima u trenucima kada je to nužno, a zaposlenima obezbeđuju neku vrstu sigurnosti i pouzdanosti. Takođe ovo uključuje i mnogo lakšu brigu i prevenciju. Ovo je svakako bila visoko rangirana stavka kod zaposlenih u IT industriji.

Briga o zdravlju zaposlenih

Svaki posao donosi određenu dozu stresnih situacija i važno je pronaći pravi način na koji će taj stres da se redukuje i ublaži. Zato kompanije organizuju velnes programe za zaposlene, ali se trude da budu i deo događa kao što je Serbia Business Run . Serija trka na 5 km dešava se u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Subotici i Kragujevcu. Ovaj događaj spaja brigu o zdravlju i motivaciju zaposlenih da funckionišu kao tim. Istovremeno kreira prostor za umrežavanje sa drugim kompanijama, ali i opuštanje kroz zabavu i druženje nakon trke.

Putovanje i druženje

Bilo da je putovanje u druge centre u kojima kompanija takođe posluje ili putovanje radi edukacije i usavršavanja ili je u pitanju tim bilding kojim se fokusira razvoj timova unutar kompanije, putovanje i druženje su aspekat koji zaposleni visoko cene. Ona zaposlenima donose nova iskustva i znanja, ali i poznanstva koja na pozitivan način mogu da utiču, kako na lični tako i poslovni razvoj.

Istraživanje koje je urađeno i rezultati do kojih su ljudi iz Start it centra došli svakako može da bude dobra smernica za poslodavce. Iskustvo tim bilding događaja gde je biznis trčanje u fokusu, govori da je svest IT kompanija o značaju zdravlja zaposlenih na izuzetnom nivou

