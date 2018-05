Philips: OLED panel najnovije generacije

Atraktivnost OLED panela trenutno je neodoljiva za proizvođače televizora iz najjače kategorije, pa svi veliki igrači moraju da imaju bar nekoliko adekvatnih modela. Philips ne zaostaje.

Philips je još prošle godine ušao na OLED teren sa 55POS901F modelom koji je dobio dosta pohvala, pa se očekivalo da će nastaviti u tom smeru. Za ovu godinu (i gledanje Svetskog prvenstva u fudbalu) pripremio je novu generaciju OLED televizora s dijagonalama od 55 i 65 inča. Gotovo jedina negativna stavka kod pomenutog starijeg modela bila je upotreba OLED panela starije generacije, pa je to bilo prvo na spisku unapređenja. Novi modeli sada koriste OLED panel najnovije generacije, što garantuje poboljšanje kvaliteta slike.

Dizajn nije drastično menjan, pa 55POS9002 izgleda slično kao prethodnik. Televizor je lagan za svoje dimenzije (17 kg), a samo metalni okvir oko ivica ekrana za nijansu povećava težinu, ali i doprinosi elegantnijem i lepšem izgledu. Estetici doprinosi i Ambilight osvetljenje preko kompleta dioda sa zadnje strane, pa televizor može biti dodatni izvor svetla. Ipak, kako je navika većine da TV gleda u tamnijem ambijentu, ista ta većina uglavnom će isključivati ovo dodatno LED osvetljenje.

Model 55POS9002 veoma je tanak, samo je u donjem delu nešto deblji (5 cm), na mestu gde se nalaze konektori i potrebna dodatna elektronika. Zahvaljujući tome, 55POS9002 lako se pozicionira, iako na dodir izgleda malo krhko. Montaža na zid očigledno je bila predviđena u procesu dizajniranja, što se vidi i po položaju svih priključaka. Na raspolaganju su čak četiri HDMI ulaza (samo dva su 2.0b koji podržavaju HDR10 i HLG), priključci za satelitsku i zemaljsku antenu, LAN konektor, svi neophodni audio ulazi i izlazi, kao i CI+ slot.

Daljinac za primer

Jedan od zanimljivijih elemenata jeste odličan daljinski upravljač. Ne radi se samo o odličnom kvalitetu izrade (što se odmah vidi i oseća u ruci), već i nivou kontrole koji on nudi. Na prednjoj strani je standardni set tastera, pa je tu sve jasno. No, s druge strane daljinskog upravljača nalazi se kompletna QWERTY tastatura, koja je lepo podeljena u dva bloka radi lakšeg korišćenja. Tastatura drastično olakšava upotrebu svih onih mogućnosti koje izlaze iz standardnih TV okvira, što podrazumeva pretraživanje Interneta, korišćenje Web pretraživača, rad s raznim aplikacijama i tako dalje.

Naglasićemo da je sve ono što AndroidTV kao operativni sistem nudi znatno lakše ostvariti uz korišćenje tastature. Ovaj daljinski upravljač ima i integrisan mikrofon, pa se glasovna komanda takođe vrši preko njega. Ipak, upotreba glasovnih komandi ograničena je na prosta pretraživanja, a i prepoznavanje glasa nije baš za sve korisnike. Kompletna funkcionalnost koju nudi 55POS9002 vezana je za operativni sistem AndroidTV (6,0), što podrazumeva veliki broj dodatnih aplikacija koje se po želji mogu instalirati pored osnovnih (YouTube, Netflix i drugi korisni servisi).

Na raspolaganju je 16 GB interne memorije za ove svrhe, a taj prostor može se povećati preko USB diska. Ceo TV sistem pokreće Mediatek MT5596A čipset, što podrazumeva ARM Cortex A53 procesor sa četiri jezgra na 1.100 MHz i T860MP2 grafički procesor s dva jezgra na 700 MHz, sa ukupno 2 GB RAM memorije. Performanse su sasvim dovoljne za lagan rad (čak i za neke igre) i sve ono što omogućava ova varijanta Android platforme, jer ipak treba opsluživati 4K rezoluciju.

Što se tiče samog procesiranja slike, ono je povereno posebnom Philips P5 čipu koji ima čak 26 parametara za obradu (boje, oštrina, kontrast, adaptacija formata…). Pored korekcija parametara boje, oštrine i tako dalje, ovo je veoma značajno kada se manje rezolucije povećavaju na 4K. Tada P5 radi veoma dobar posao minimizujući neželjene efekte kod ovakve konverzije „u letu“. Većina sadržaja koji gledamo još je u manjoj rezoluciji od 4K, pa se ova funkcija često koristi.

Tek kada se dođe do odgovarajućeg 4K HDR sadržaja, u potpunosti dolaze do izražaja vizuelne čari ovog OLED televizora. Sve superiorne karakteristike ove tehnologije panela jasno se vide. Ugao gledanja je odličan, bez gubitaka po pitanju reprodukcije boja. 55POS9002 prikazuje čak 98 odsto boja iz DCI‑P3 palete, što omogućava da HDR video izgleda bukvalno perfektno. Maksimalno osvetljenje je za nijansu manje nego kod konkurentskih OLED modela (900), ali se to u normalnim sobnim uslovima korišćenja apsolutno ne primećuje.

Ako bismo baš morali da sitničarimo (a jasno je da moramo), jedina mana koju možemo pomenuti odnosi se na motion procesiranje koje nije baš idealno te nagli pokreti na ekranu deluju ponekad neprirodno. Zbog toga preporučujemo da se ovaj deo procesiranja smanji na low ili eventualno isključi, jer to daje optimalne rezultate.

Bez obzira na ovaj detalj, slika je jasna, a zvuk glasan, nema greške. Kada smo kod glasnoće, 55POS9002 ima veoma dobre zvučnike ukupne snage od 30 W, uz primenu TripleRing tehnologije (čistija reprodukcija visokih tonova) i podršku za DTS. Šteta samo što će sve to malo teže doći do izražaja kada se televizor montira na zid ili tik uz neke druge predmete koji „ubijaju“ zvuk. Uz ovakav high‑end TV ipak treba imati i adekvatan dodatni audio‑sistem.

Što se tiče igara i povezivanja s računarom (ili nekom konzolom), Philips je kod ovog modela uspeo da smanji „kašnjenje ulaznog signala“ ispod 40 ms, što već ulazi u okvire u kojima se 55POS9002 može koristiti i za gejming. Cena ovog televizora je 220.000 dinara, što jeste dobrano visoka cena, ali opet i ne toliko kada se ista uporedi sa onim koje trenutno vladaju u OLED svetu. Televizori sa ovim ekranima trenutno su vrh tehnologije, pa ukoliko se želi najbolje, takva je i cena.

AndroidTV za manje para

Za one koje imaju više razuma nego novca, postoji veoma interesantna Philips‑ova budžetska alternativa u vidu modela 43PUS7303/12. Na prvi (pa i na drugi) pogled, ova dva modela izgledaju veoma slično, ako izuzmemo razliku u dijagonali, jer je i ovde ekran 4K, dijagonale od 43 inča. Nedostaje samo napredniji sistem zvučnika koji ima veći i skuplji model. Kod ostatka, dizajna, sistema za montažu, konektora i operativnog AndroidTVsistema, nema nekih promena.

Isti je čak i odličan daljinski upravljač, a tu je i funkcija Ambilight osvetljenja. RAM memorija od 2 GB, T860MP2 GPU i 16 GB memorije za aplikacije takođe zvuči isto. Tako 43PUS7303/12 ima većinu funkcija koje smo već veoma pozitivno ocenili. Naravno, razlika je u tehnologiji panela (ne samo u dimenzijama), pa ovaj model koristi DirectLED ekran. U pitanju je naziv za VA panel koji koristi standardni sistem pozadinskog osvetljenja. Prednosti i mane VA panela su poznate, a Philips se potrudio da te mane neutrališe u najvećoj mogućoj meri.

Model 43PUS7303/12 ima MircoDimingPro tehnologiju koja automatski gasi određene delove pozadinskog osvetljenja kako bi se dobio što bolji prikaz crne boje. Ovo se najbolje vidi kada se na ekranu reprodukuje video koji nije u 16:9 formatu, pa se sa strane nalazi prazan „crni“ prostor. Zahvaljujući MircoDimingPro sistemu, ovaj deo ekrana stvarno je crn, što na kraju pruža prijatniji ugođaj pri gledanju.

Za ugođaj po pitanju kvaliteta slike brine se i Philips P5 procesor koji vrši korekcije prikaza radi što boljeg iskorišćenja DirectLED panela. Naravno, ukupni kvalitet slike ne može biti kao na mnogo skupljem OLED televizoru, ali je ipak dosta blizu. Manji optimalni ugao gledanja odmah se primećuje, dok za ostale stvari treba malo više da se zagleda.

Reprodukcija boja je vrlo dobra (HDR10+ i HLG podrška), oštrina slike takođe, a kašnjenje ulaznog signala je 30 ms, pa je ovaj televizor lepo upotrebljiv i za igranje. Pustite za društvo PES ili Fifu odmah posle utakmice na Svetskom prvenstvu i milina. Da, cena 43PUS7303/12 skoro je tri puta manja (79.900 dinara) od veće OLED varijante, pa je to baš jak argument u korist ovog modela. Naravno, nije kao OLED, ali za navedeni novac, Philips 43PUS7303/12 trenutno je jedan od primamljivijih modela na tržištu u ovom rasponu dijagonale.

www.kimtec.rs

(Objavljeno u PC#254)

Podelite s prijateljima

Tweet